公平會委員人事案 立院同意辛志中顏雅倫李師榮出任

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（中央社記者王承中台北13日電）立法院今天行使公平交易委員會人事同意權投票。開票結果，公平會委員被提名人辛志中、顏雅倫及李師榮均獲出席立委過半同意，將出任公平會委員，任期均自112年2月1日至116年1月31日止。

公平交易委員會現任委員魏杏芳、蔡文禎及謝智源3人，任期均至民國112年1月31日屆滿，行政院日前依公平會組織法規定，提名委員辛志中、顏雅倫及李師榮3人，任期均自112年2月1日至116年1月31日止。

立法院經濟、司法及法制聯席委員會在今年11月30日審查通過行政院函送公平交易委員會委員提名名單，立法院院會今天上午行使人事同意權投票。

立法院院會約上午9時5分開始投票，10時30分投票截止後隨即開票，投票過程順暢。根據公平交易委員會組織法規定，公平交易委員會委員由行政院長提名，經立法院同意任命之。以院會出席立法委員之過半數為同意門檻。

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會議主席、立法院副院長蔡其昌宣布開票結果，辛志中獲67張同意票、1張不同意票、0張無效票；顏雅倫獲67張同意票、1張不同意票、0張無效票；李師榮獲67張同意票、1張不同意票、0張無效票，均獲出席立委過半同意，為公平交易委員會委員。

根據行政院資料，辛志中現職為公平會主秘，過去曾任法務部調查局調查員、公平會企劃處處長與服務業競爭處處長；顏雅倫現為國立成功大學法律學系副教授，曾任益思科技法律事務所（合夥）律師；李師榮現為李師榮律師事務所負責人，過去曾在介重聯合律師事務所等處服務。（編輯：謝佳珍）1111213