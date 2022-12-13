屏東縣正副議長選舉 綠營推李世斌、許展維
2022/12/13 13:41（12/13 14:31 更新）
屏東縣議會現任議長國民黨籍周典論將與無黨籍副議長盧文瑞拚連任；民進黨12日舉行議長及副議長人選會議，決議由資深議員李世斌搭檔許展維參選。（屏東縣議會提供）中央社記者李卉婷傳真 111年12月13日
（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）屏東縣議會現任議長國民黨籍周典論將與無黨籍副議長盧文瑞拚連任；民進黨昨黨團會議推資深議員李世斌、許展維搭檔參選，縣黨部今天表示，尋求無黨籍支持翻轉席次劣勢。
屏東縣議員共16選區、應選55席。今年改選藍綠版圖變動，國民黨增2席至19席、民進黨減2席僅13席；無黨籍增1席達23席，為屏東縣議會最多數。
李世斌為1選區（屏東市）5屆資深議員，這次議員選舉以6091票當選；前民進黨屏東縣黨部主委許展維獲9332票，為第4選區（東港、萬丹、新園）最高票當選。2人將聯手挑戰現任議長周典論、副議長盧文瑞。
民進黨屏東縣黨部主委羅平道告訴中央社記者，昨晚舉行議長及副議長人選會議，決議由資深的李世斌搭檔許展維參選，雖然席次居於劣勢，但將尋求無黨籍支持翻轉。
國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝表示，有不少有國民黨籍是以無黨籍登記，加上泛藍黨友，可望掌握席次已過半。（編輯：孫承武）1111213
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