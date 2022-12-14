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疫情後總統恢復出訪 外交部次長：明年有初步規劃

2022/12/14 13:06
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（中央社記者黃雅詩台北14日電）總統蔡英文是否可能在疫情後恢復出訪？外交部常務次長俞大㵢今天在立法院表示，蔡總統在疫情發生以來已很久沒出訪，所以明年有這個初步規劃，至於何時、去哪仍在討論中不便透露。

立院外交及國防委員會今天審查「中華民國（臺灣）政府停止與尼加拉瓜自由貿易協定施行文書」案，俞大㵢與經濟部政務次長陳正祺列席備詢。

俞大㵢剛出訪返國，國民黨立委陳以信質詢時問到俞大㵢去哪訪問，是否與安排總統出訪有關。俞大㵢表示，他有業務需求出訪，到哪裡不便透漏，但他此行與安排總統出訪無關。

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至於蔡總統預計何時出訪，俞大㵢表示，「在規劃中，有在討論中，隨時跟總統府保持聯繫」，有關陳以信質詢蔡總統會去中南美哪個國家，過境美國東岸或西岸，俞大㵢表示，「目前沒有定案」。他指出，蔡總統在疫情發生以來已很久沒出訪，因此明年有這個初步規劃。

至於蔡總統打高端疫苗是否能過境美國，俞大㵢表示，這不會是一個問題，有副總統賴清德1月過境美國的前例，當時是以「泡泡」方式處理。有關總統如果過境美國是否也會採取泡泡的方式，俞大㵢表示，還沒到討論這個的階段。陳以信表示，台灣民眾打高端仍無法去美國，要求外交部應盡力爭取。（編輯：郭無患）1111214

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俞大㵢
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