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蘇貞昌核定明年健保費不漲 紓困資金申請延長到4月
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明年節能家電補助每台3000元 申請舊換新須有廢四機回收單

2022/12/15 17:03（12/15 17:32 更新）
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住家汰換冷氣、冰箱，明年起政府將補助每台新台幣3000元。（中央社檔案照片）
住家汰換冷氣、冰箱，明年起政府將補助每台新台幣3000元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北15日電）行政院長蘇貞昌今天說，為鼓勵住家與服務業多使用節能設備，他已核定自明年起，住家汰換冷氣、冰箱，政府將補助每台新台幣3000元。

經濟部今天在行政院會報告「淨零轉型－經濟部112年電動機車及節能設備補助措施」。

行政院發言人羅秉成主持行政院會後記者會時轉述，蘇貞昌會中說，台灣住商部門用電約占全國近4成；其中住家的冷氣、冰箱，以及商業的空調、照明、冷凍冷藏設備又占用電的最大宗，這些經長年使用後，越用越耗電，等於也是越增加家庭開支及企業營運成本。

蘇貞昌表示，為鼓勵住家與服務業多使用節能設備，因此已核定自明年起，住家汰換冷氣、冰箱，政府將補助每台3000元，另外在明年6月14日以前，還可再申請退貨物稅每台最高2000元。

至於一般店家汰換空調，蘇貞昌說，每家最高補助20萬元、汰換節能標章LED燈具，最高補助5萬元，另外，還有提供系統節能的專案補助，最高補助達500萬元。

（圖取自行政院網頁www.ey.gov.tw）
（圖取自行政院網頁www.ey.gov.tw）

經濟部報告指出，這次「住宅家電汰舊換新節能補助」，補助產品為能源效率分級標示一級的冷氣機及電冰箱，每台新機可獲補助金3000元，家庭住戶皆可提出申請。

經濟部也提醒，有別於往年補助規定，民眾除在經濟部公告的補助購買期間（預計自112年1月1日起）內購置1級冷氣機或電冰箱，必須要確實汰換家中舊機取得行政院環保署廢四機回收聯單，才符合補助資格。

經濟部估算，明年度預計可補助汰舊換新冷氣機及電冰箱共64萬台。

另外，針對商業服務業節能設備補助補助部分，經濟部說，補助購置期間預計自明年3月1日起，業者將空調設備汰換為能效1級產品，每冷房能力（kW）補助2500元/kW，每台補助上限3.5萬元，每家最高補助20萬元。

經濟部表示，若業者將燈具汰換為節能標章的LED產品，每盞補助售價50%並以500元為上限，每家至多補助5萬元。

另外，經濟部也提供整合型系統節能補助，業者若整合中央空調、冷凍冷藏、鍋爐、能源監管系統等多項系統改善，採用節能績效保證專案模式，將可補助專案金額1/3，每案補助上限500萬元。（編輯：蘇志宗）1111215

#節能家電
#補助
#經濟部
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