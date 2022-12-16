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持續爭取加入CPTPP 蔡總統盼台日合作再創新局

2022/12/16 14:01（12/16 14:58 更新）
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總統蔡英文（圖）16日在總統府接見日本台灣交流協會會長大橋光夫並致詞表示，台灣將持續爭取參與國際組織以及加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等區域經貿合作機制，希望日本持續支持台灣中央社記者郭日曉攝 111年12月16日
總統蔡英文（圖）16日在總統府接見日本台灣交流協會會長大橋光夫並致詞表示，台灣將持續爭取參與國際組織以及加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等區域經貿合作機制，希望日本持續支持台灣中央社記者郭日曉攝 111年12月16日
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（中央社記者溫貴香台北16日電）總統蔡英文今天接見日本台灣交流協會會長大橋光夫時表示，台灣將持續爭取參與國際組織以及加入CPTPP等區域經貿合作機制，希望日本持續支持台灣；面對全球威權主義的擴張及後疫情時代的挑戰，也期待台日在國防安全、經濟貿易及產業轉型等領域持續開創新的合作成果。

蔡總統上午在總統府接見日本台灣交流協會會長大橋光夫，與會者包括國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰等人。

蔡總統致詞時表示，今年是日本台灣交流協會和台灣日本關係協會成立50週年，大橋光夫從2011年上任以來，推動台日簽署多項雙邊協定並且促成交流協會更名為日本台灣交流協會，感謝對提升台日關係的貢獻。

蔡總統指出，這幾年因大橋光夫與泉裕泰的支持和協助助，台日之間患難見真情的緊密夥伴關係持續深化，非常感謝日本捐贈台灣疫苗，為台灣防疫帶來重要的支持，台灣也捐贈日本口罩，一起對抗疫情的挑戰。

蔡總統說，台日雙邊合作機制也更加多元化及多邊化，像是今年10月台灣、日本、美國及澳洲合作，首度在東京舉辦全球合作暨訓練架構（GCTF）研討會成為台日國際事務合作良好的範例。

蔡總統表示，看到台日國會外交越來越熱絡，今年10月日華議員懇談會（簡稱日華懇）不僅再一次組團到台灣參加國慶慶典，更是首度與立法院台日交流聯誼會一起組成遊行隊伍。

蔡總統指出，上個月立法院長游錫堃率團回訪日華懇，有超過60名國會議員出席歡迎晚會，最近日本眾議院議員萩生田光一率團訪問台灣，出席台日關係永續論壇，這些互動交流都展現出台日友好的情誼。

總統感謝日本政府多次在國際場域支持台灣的國際參與以及強調台海和平的重要性，未來台灣將持續爭取參與國際組織以及加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）等區域經貿合作機制，希望日本能夠持續支持台灣，一起促進區域的和平繁榮發展。

總統表示，面對全球威權主義的擴張以及後疫情時代的挑戰，期待台灣跟日本在國防安全、經濟貿易以及產業轉型等領域持續開創新的合作成果。一起努力共同因應世界新局勢，也為台日友好共創新局。

大橋光夫致詞時表示，新冠疫情加上俄羅斯入侵烏克蘭等事件發生後，對世界造成相當大的影響，在這樣的氛圍當中，台灣仍然可以維持高度經濟成長，對此表達由衷敬佩。台灣與日本一樣，共享自由、民主、愛好和平且是支撐全球供應鏈非常重要的夥伴，在世界上有其極重要的存在地位。

大橋光夫說，台海和平穩定對日本及周邊安全保障極為重要，對國際社會和平及穩定也是相當重要的課題，日本首相岸田文雄與美國總統拜登以及與其他國家領袖舉行高峰會，即便是11月與中國元首高峰會上，再三確定並且強調，台海和平穩定的重要性。

大橋光夫表示，世界各國如果可以像台日又是鄰國又是密切友好關係的國家，相信世界上「戰爭」這兩個字就會消失，他相信台日友好關係是世界上最佳典範。（編輯：蘇志宗）1111216

總統蔡英文（右）16日上午在總統府接見日本台灣交流協會會長大橋光夫（左），兩人握手致意。中央社記者郭日曉攝 111年12月16日
總統蔡英文（右）16日上午在總統府接見日本台灣交流協會會長大橋光夫（左），兩人握手致意。中央社記者郭日曉攝 111年12月16日
#大橋光夫
#台灣
#日本
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