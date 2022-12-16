立院111年度預算 經費稽核會：整體執行正常

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（中央社記者范正祥台北16日電）立法院經費稽核委員會今天開會，稽考立法院111年度預算執行情形，截至11月止，整體預算執行尚稱正常。

立法院經費稽核委員會議由召委、民進黨立委何欣純主持，出席會議者包括國民黨立委李德維、翁重鈞及民進黨立委王美惠等人。

立法院主計處今天報告指出，立法院為國家最高立法機關，為持續推展院務，各項經費支出均依實際需要按相關規定覈實辦理，以有效支援立委議案審查工作。

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立法院主計處報告結語，立法院111年度截至11月止，預算執行情形均依業務實際需要與規定程序，本撙節原則，覈實檢討辦理，整體預算執行尚稱正常。

此外，根據立法院中南部服務中心說明，目前立法院中南部服務中心有幾個案子在進行活化，預算執行率因工程案發包不順，相關預算是2年前編列，與目前實際價錢有落差，相關案子近期會再開標，已積極邀標中，盼能順利標出。（編輯：蘇志宗）1111216