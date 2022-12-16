外交部：歐洲議會國貿委員會18日至21日訪台

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（中央社記者游凱翔台北16日電）外交部今天表示，歐洲議會「國貿委員會」（INTA）籌組官方代表團，將於18日至21日訪問台灣，期間將晉見總統蔡英文，同時也將就台歐盟雙邊投資協定（BIA）等議題，與台灣政府各部會交換意見。

外交部下午發布新聞稿表示，訪團成員包括，委員會副主席阿西馬柯波蘿（Anna-Michelle Asimakopoulou）率團，成員包括跨黨團歐洲議會議員，及歐洲議會秘書總處官員及相關黨團政策顧問共13人。

外交部表示，訪團將晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃，並接受外交部長吳釗燮款宴；訪賓另將拜會國家發展委員會主任委員龔明鑫，以及經濟部、衛福部、經貿談判辦公室官員，另將參訪工業技術研究院及半導體企業等；盼就台灣與歐盟雙邊貿易及投資、未來可能合作領域、台歐盟雙邊投資協定（BIA）等議題，與台灣政府主管官員及專家深入交換意見。

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外交部提到， 這次國貿委員會代表團是歐洲議會自去年起連續第3個正式訪團來台，充分顯示歐洲議會對台灣的高度重視與支持，歐洲議會今年已8度通過友台決議，台灣與歐盟近期雙邊整體關係及合作交流持續深化，歐洲議會的支持功不可沒。

外交部強調，將持續與歐盟及理念相近夥伴攜手合作，持續深化雙方堅實友好關係，共同維護以規則為基礎的國際貿易體系，並增進全球民主社群的韌性與福祉。（編輯：林興盟）1111216