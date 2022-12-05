接見美外交政策全國委員會訪團 蔡總統：合作遏制威權主義擴張

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（中央社記者葉素萍台北5日電）總統蔡英文今天接見「美國外交政策全國委員會（NCAFP）訪問團」，她提到，美國對台軍售，落實了對台灣的安全承諾；台灣和美國與全球民主夥伴會繼續加強合作，共同捍衛民主價值，遏制威權主義的擴張。

蔡總統上午在總統府接見「美國外交政策全國委員會（NCAFP）訪問團」，訪團一行包括會長艾略特（Susan Elliott）、亞洲協會政策研究中心副會長羅素（Daniel Russel）、太平洋世紀研究所所長薄瑞光（Raymond Burghardt）、亞太安全論壇主任董雲裳（Susan Thornton）等人。

蔡總統致詞提到，美國外交政策全國委員會是非常受重視的智庫和交流平台，在座都是台灣的老朋友、好朋友。訪賓長期以來關注台海安全情勢，台美關係能夠持續深化，訪賓們都是重要的推手。

蔡總統表示，距離上次2019年艾略特率團來訪，這3年來台美夥伴關係越來越緊密，相互扶持對抗疫情挑戰，也積極推動「全球合作暨訓練架構」（GCTF）。

蔡總統說，GCTF合作的國家已經擴大到歐洲、拉丁美洲、加勒比海國家，就在上個月，GCTF首度在中東地區的以色列舉辦海外活動；同樣在上個月，台美21世紀貿易倡議在紐約完成首次的實體會議，她相信大家都能感受到台美關係不斷有新的成果、新的進展。

蔡總統表示，這幾年來台美加強國防交流合作，要感謝拜登政府上任以來六度批准對台軍售，尤其，今年8月美國眾議院議長裴洛西訪台後，面對中國持續軍演，單方面衝擊台海及區域和平穩定，美國在9月再次宣布對台軍售，這充分展現出美國對台灣國防需求的高度重視，也落實了對台灣的安全承諾。

蔡總統強調，台灣與美國是彼此重要的戰略及經貿夥伴，台美緊密的關係更是印太地區自由、穩定跟繁榮的重要基石。

她說，幾天前美國總統拜登與法國總統馬克宏會談後發布聯合聲明，重申維繫台海和平穩定的重要性。蔡總統指出，未來台灣會持續維護區域的和平穩定，並且和美國以及全球民主夥伴繼續加強合作，共同捍衛民主價值，遏制威權主義的擴張。

蔡總統並說，面對後疫情時代的挑戰，台灣期待與各國一起努力，打造更安全、更有韌性的民主供應鏈，為世界做出更大的貢獻。

艾略特隨後致詞表示，上次與蔡總統會面已經是2019年11月的事，經歷漫長3年後，非常榮幸能再次來台訪問。

艾略特說，雖然因為疫情影響，無法實體舉辦許多活動，但委員會過去3年都在線上舉行各種討論，跟專家學者互動，不只跟台灣，還有中國大陸及美國，也和韓國、日本人員一起關注區域和平穩定。

艾略特表示，她相信對話是一個非常重要、最好的方式來維持區域的和平穩定及繁榮，也會持續與蔡總統等人一起進行對話。

艾略特說，她要特別親自感謝蔡總統的領導力，以及蔡總統對美國人民的友誼，如蔡總統所說，台美有非常強健的關係，也希望一直持續下去。（編輯：張均懋）1111205