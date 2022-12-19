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民眾黨團指立院遭搜索破壞憲政體制 游錫堃舉例說明

2022/12/19 16:11
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（中央社記者范正祥台北19日電）新竹市長當選人、台灣民眾黨立委高虹安立法院辦公室日前遭檢調搜索引發議論，包括聚焦檢察官進入立法院搜索。對此，立法院長游錫堃今天在臉書上提供立法院過去處理的案例，作為說明。

台北地檢署偵辦高虹安涉詐領助理費案，檢調於立法院會期中搜索引發議論。台灣民眾黨團總召邱臣遠今天上午表示，行政、立法、司法三權分立憲政體制遭破壞，黨團嚴正抗議，要求游錫堃應維持國會尊嚴。

邱臣遠說，游錫堃、立法院秘書長林志嘉曾表示，搜索前兩天接到來函並批示同意，但北檢稱只有致電通知。

游錫堃下午在臉書發文指出，有關高虹安案檢察官進入立法院搜索一事，引起各方關注，非常謝謝大家提供寶貴意見。

他表示，為說明事情真相，提供立法院過去處理的案例，敬請各界多多指教。

游錫堃在臉書內容中，以製表方式，並依照時間序，列舉自2000年8月16日至2022年12月15日，包含高虹安案在內累計13件歷年搜索立法院案例。涉案對象包含立委、立委助理、委員會主秘、秘書長辦公室、資訊處辦公室、總務處科員辦公區等；涉案態樣則有涉假股票案、違法放貸案、購地弊案、賄選案、公共工程回扣案、關說收賄、貪污案、補助購書貪瀆案、兩岸關係條例、詐領助理費案等。

在表格的說明中則備註，刑事訴訟法第149條，在政府機關、軍營、軍艦或軍事上秘密處所內行搜索或扣押者，應通知該管長官或可為其代表之人在場。

此外，游錫堃臉書還在表格說明還備註，依例搜索前電話通知立法院。（編輯：蘇龍麒）1111219

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