空軍：E-2K預警機機腹著地意外 初步研判人為因素

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（中央社記者游凱翔台北21日電）空軍一架E-2K早期預警機上個月發生以機腹著地意外，軍方人士今天表示，初步研判為人為因素，疑似飛行員緊張未將起落架放至定位，2名飛行官停飛接受調查中，空軍為求周延，也邀集美國原廠進一步圖像分析。

空軍編號2503的E-2K空中早期預警管制機11月25日執行例行性訓練，返場屏東基地落地時以機腹著地。據了解，肇因疑為飛行員緊張，未將起落架放至定位，導致飛機受損。

軍方人士上午告訴中央社記者，案發後已成立一級飛安事件調查委員會，絕無吃案、刻意隱匿或偏袒情況，同時也邀集美國原廠分析圖像以求周延，目前兩名飛行官已停飛並接受調查，初步研判以人為因素居多。

空軍司令部回應指出，空軍對此飛安事件從未預設立場或排除各種可能，實際肇案原因已由專案小組蒐證，並從人因、機械等專業逐項比對分析，以求周延；空軍也依據可能肇因採取多項精進作為，持續加強人員應變訓練，以防範類似事件再次發生。（編輯：郭無患）1111221