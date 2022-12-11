4年前跳傘墜地奇蹟生還 傘兵秦良丰受邀返營慶生日

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（中央社記者游凱翔台北11日電）傘兵秦良丰民國107年跳傘時墜地重傷後奇蹟存活，歷經多年復健，迄今已能自行行走。陸軍航空特戰指揮部今天舉辦生日餐會，特地邀秦良丰回部隊共襄盛舉，他憑藉自己的力量踏上台階、切蛋糕，場面動容。

陸軍航空特戰指揮部107年5月在台中清泉崗基地，執行反空降跳傘操演時，當時上兵秦良丰搭乘C-130運輸機到達1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全、副傘吃風不足直接落地，原先到院前心肺功能停止（OHCA）被救回，經連日救治轉一般病房，事後憑藉毅力復健，如今已可行走，堪稱奇蹟。

軍事新聞通訊社下午報導，今天也是秦良丰生日，特三營特地邀請他參與12月慶生活動，秦良丰上午回營區接受官兵祝福。

軍聞社指出，秦良丰抵達營區後，在官兵歡呼聲中下車，秦良丰靠著自己的力量踏上台階、慢慢移動至舞台參與慶生活動，並共同切蛋糕、發表感言、唱歌。

航特部指揮官張台松中將表示，他很感動秦良丰用正向態度面對所有困難，也感謝秦良丰父母對部隊的支持，秦良丰的精神，就像特戰部隊永不放棄的精神，也以此勉勵所有官兵，持續以堅定態度面對訓練，發揮陸軍應有的戰力與毅力。（編輯：蘇志宗）1111211

秦良丰（右2）11日靠著自己的力量踏上台階、慢慢移動至舞台參與慶生活動。（軍聞社提供）