國民黨竹市正副議長再假投票 許修睿陳慶齡出線

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國民黨14名新竹市議員21日針對議長、副議長人選進行假投票，其中議長由許修睿（前中）獲14票全數通過。圖為許修睿於九合一選舉期間出席造勢活動。中央社記者魯鋼駿攝 111年12月21日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）國民黨14名竹市議員當選人今天再進行正副議長假投票，議長人選由現任許修睿獲得14票全數通過，副議長部分由陳慶齡以8票勝出，擊敗現任副議長余邦彥，結果將由黨中央核定。

第11屆新竹市議員將於25日舉行就職暨正副議長記名投票選舉，新竹市議會議員席次共34席，國民黨取得14席（其中余邦彥、陳啟源以無黨籍當選）、民進黨8席、時代力量3席、民眾黨2席、綠黨1席，以及無黨籍6席。藍綠席次都未過半。

國民黨新竹市黨部15日邀14名議員當選人舉辦座談，會中曾針對爭取新竹市正、副議長連任的許修睿及余邦彥進行假投票，許修睿僅獲8票支持，余邦彥因黨內有雜音未投票。

會後議會黨團總召陳治雄認為，原本只是討論黨務的座談會，市黨部突然提出要推舉正副議長人選，市黨部事先沒有徵詢其他人意見，且在議長候選人名單上只有許修睿1人，明顯不符合民主程序。

為了協調新竹市議會正副議長人選問題，國民黨中央組發會主委許宇甄今天到新竹市開會，並主持舉行假投票。

根據假投票結果，許修睿獲得14票，而首次表態參選的陳慶齡以過半的8票，擊敗余邦彥的6票。假投票結果，將由許宇甄帶回黨中央核定。（編輯：戴光育）1111221