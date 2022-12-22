印度電視台播動畫 籲台印建立全面夥伴關係

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（中央社台北22日專電）印度政治卡通頻道So Sorry今天發布電腦動畫，呼籲印度政府與台灣建立全面夥伴關係，並簽署自由貿易協定（FTA）。

So Sorry是印度媒體「今日印度」（India Today）集團旗下的政治卡通頻道，專門製作動畫反映時事。

影片長度約75秒，以中華民國與印度國旗為開頭，並以英文點出台灣與印度應建立全面夥伴關係的主題。之後，一架印有印度國旗的螺旋槳飛機從新德里起飛，抵達台灣。

101大樓、自由廣場、中正紀念堂等地標紛紛入鏡，飛機駕駛員拿手機快樂自拍，還品嚐珍珠奶茶。

飛機降落後，駕駛員參觀了電動車等產業，文字框也列出台灣的諸多國際成就，包括半導體市場占有率全球第1、資訊通信產品產量全球第2、經濟自由度世界排名第6、瑞士洛桑管理學院（IMD）世界競爭力評比全球第7等。

駕駛員在與台灣簽署合作備忘錄之後返回印度，打開裝有「自由貿易協定」的公事包，雙邊貿易也快速成長。

影片今起連續在不同時段播放4天，使用了長榮交響樂團演奏的「四季紅」作為配樂。片中的人物雖無對話，但明顯是希望傳遞印台簽署FTA可締造雙贏的訊息。（編輯：高照芬）1111222