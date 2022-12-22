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112年起公務員初考不考公文 各考試不開放陪考

2022/12/22 16:46（12/22 17:02 更新）
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考選部說，明年起將實施多項考選新措施，包括公務人員初等考試等22種考試規則，不再列考公文或公文格式用語。圖為102年高普考。（中央社檔案照片）
考選部說，明年起將實施多項考選新措施，包括公務人員初等考試等22種考試規則，不再列考公文或公文格式用語。圖為102年高普考。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華台北22日電）考選部今天說，民國112年起將實施多項考選新措施，主要包括公務人員初等考試等22種考試規則，不再列考公文或公文格式用語；為維護各試區秩序及安全，各種考試期間也不開放陪考。

考選部透過新聞稿指出，112年新制還包括高考三級考試等5種考試規則，應考資格增訂英語能力檢定條件；高考三級考試暨普通考試、地方特考等43科目增修命題大綱。

考選部說，專技人員部分除已公告新增第三次護理師考試外，中醫師分階段考試改採電腦化測驗，且第一階段考試不再列考「國文（作文與翻譯）」，以符合專業核心職能；新增國防法務官考試，以滿足用人機關業務需求。

考選部表示，為因應數位化趨勢、維護考試期間各試區秩序及安全，從112年起，各種考試舉行前不再開放查看試場，考試期間也不開放陪考，各試場所處位置將提前公布在考選部網站「舉行相關事宜」及國家考試網路報名資訊系統「試區查詢」項下，應考人也可透過考試通知書上的QRcode等管道，提前查詢。

考選部說，為便利應考人申請退費，國家考試網路報名資訊系統中，新增應考人線上申請退費功能，以加速考試規費退費處理時效，提升服務效能。

考選部強調，國家考試是青年學子投入公共服務、實現自我的最佳選擇，有意加入公職行列或取得專業證照的民眾，可到考選部網站查詢，以利及早規劃、準備考試。（編輯：蘇龍麒）1111222

#公務員
#考選部
#公文
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