110年高普考錄取排行 成大、台大、政大居前三

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（中央社記者陳俊華台北5日電）考選部今天說，111年高普考定於9月27日榜示；統計發現，110年高普考中，大學畢業3年內錄取者，約占總錄取人數的5成2，其中又以成功大學、台灣大學、政治大學為錄取總排名前3名。

考選部透過新聞稿表示，高普考是國家遴選初任公務人員中相當重要的考試，也是國家甄拔現代化政府所需治理人才的重要管道。近3年來高普考試平均錄取人數5512人，平均錄取率9.75%，競爭激烈。

經統計發現，110年高普考，大學畢業3年內錄取人數2758人，占110年當年度錄取5292人的5成2。

其中，大學校院排名情形分析，總排名前10大學校，分別為成功大學、台灣大學、政治大學、中興大學、台北大學、逢甲大學、中正大學、高雄科技大學、中央大學及台灣科技大學。

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私立大學校院排名前10大，除了上述總排名已入榜的逢甲大學外，還有淡江大學、輔仁大學、東吳大學、東海大學、中原大學、中山醫學大學、高雄醫學大學、銘傳大學及靜宜大學。

考選部指出，111年高普考試第一試筆試榜示，定於9月27日公告，將為公部門增添許多生力軍，往後為使教考兩環節更加緊密結合，預計陸續分析相關考試統計資料，供教育界及社會大眾作為培育人才和投考公職參考。（編輯：林興盟）1110905