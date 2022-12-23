巡察行政院 監委關注公共工程施工品質與查核

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（中央社記者賴于榛台北23日電）監察院民國111年巡察行政院會議上午在行政院展開。監委林盛豐關心公共工程相關前置作業不完備，及建築師與營造廠權責不清等議題；工程會則表示，相關議題已提出調整建議，並督促主管機關落實營造廠管理機制。

監察院長陳菊今天率監察委員巡察行政院，會議預計持續至傍晚。監察院透過新聞稿指出，林盛豐今天代表監察院交通及採購委員會，關注公共工程施工品質與管理查核機制。

林盛豐指出，國內工程面臨5個困境，包含工程相關前置作業不完備、公共工程單價偏低、建築師與營造廠權責混淆不清、營造業法未落實，中小型營造廠商專業待提升，及公共工程查核機制流於形式。

他說，台灣政策目標缺乏穩定性，易受政黨輪替、首長更迭等因素影響，且受到政治人物選舉政見承諾的壓力，鉅額公共工程的規劃與工期評估，往往缺乏完備的前置作業，恐導致計畫反覆變更，導致需求與預算膨脹、工期延宕情事時有所聞。

他還說，台灣公共工程單價嚴重脫離市場價格。據荷蘭顧問公司2017年全球建築工程造價調查，台北的工程造價中間值排名40，僅高於胡志明、雅加達等，廠商為適應低工程造價，只能找無專業能力的小包，型塑了扭曲的採購文化。

另外，林盛豐指出，台灣建築師與營造廠權責混淆不清，與國際有別，導致營造廠專業能力積弱不前，建築師耗費精力應付冗長而無效益的監造流程。

林盛豐表示，現行營造施工品質查核與專任人員專職專任制度未能落實，每年約有400餘位專任工程人員跨2家以上營造廠執行業務；且政府雖明文禁止「租借牌」參與投標，但近5年，公共工程標案因租借牌而遭機關停權的廠商平均每年約146件。

他說，營造業「租借牌」產生承攬能力不足、工程品質降低、工地施工安全風險提高或進度落後等問題，但現行卻未能有效針對營造業租借牌行為主動勾稽示警，過程消極被動。

行政院公共工程委員會主任委員吳澤成回應指出，為強化採購前置作業能力，已研訂相關通案性規範、手冊及參考原則，供各機關應用；而為訂定合理單價與工期，也已提出共同性經費調整建議，供行政院主計總處據以修訂編列基準。

他說，另為健全建築師與營造廠權責，已督促主管機關落實營造廠人員管理及在職回訓機制，並修正相關工程施工品質管理查核作業要點，據以落實務實查核，加強列管。

內政部代理部長花敬群會中說，將持續加強建築師與營造廠人員在職訓練，落實營造業管理，確保營造業從業人員專職專責，防範與遏止營造業租借牌違法情事。

行政院主計總處主計長朱澤民表示，112年度一般房屋建築編列經費已較111年度調高23%至33%，未來將持續考量當時工程物價變化，貼近工程實際造價基準。（編輯：蘇志宗）1111223