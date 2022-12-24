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正副議長選舉25日舉行 民進黨：跑票一律開除黨籍

2022/12/24 14:31（12/24 15:10 更新）
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民進黨高雄市黨部24日召開記者會宣布，將由曾任高雄市議長的康裕成代表民進黨角逐議長選舉。康裕成（左2）表示，將拜託各黨派議員一起為高雄努力，協助市長陳其邁（右2），讓高雄邁向更好的明天。中央社記者曾以寧攝 111年12月24日
民進黨高雄市黨部24日召開記者會宣布，將由曾任高雄市議長的康裕成代表民進黨角逐議長選舉。康裕成（左2）表示，將拜託各黨派議員一起為高雄努力，協助市長陳其邁（右2），讓高雄邁向更好的明天。中央社記者曾以寧攝 111年12月24日
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（中央社記者溫貴香台北24日電）全國各縣市正副議長選舉明天舉行，民進黨中評會今天表示，投錯人、投給自己或投無效票等，都認定跑票，一律開除黨籍，呼籲黨籍議員審慎投票，不要辜負支持者的期待。

民進黨中評會主委賴瑞隆下午重申，明天議長、副議長選舉，全國人民都在看，黨籍議員任何跑票行為，包括投錯人、投給自己、投下無效票等，中評會都將認定為跑票，一律開除黨籍。

他呼籲，希望黨籍議員同志要審慎投票，不要辜負支持者的期待，民進黨必須團結改革，找回人民的信任支持。（編輯：張良知）1111224

#民進黨中評會
#賴瑞隆
#議長
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