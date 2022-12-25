談俄烏戰爭 田弘茂：台灣漸融入美主導民主陣營

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總統府資政暨國策研究院文教基金會院長田弘茂（圖）22日赴監察院外交及國防委員會專題座談「俄烏戰爭及美中競爭對我國外交處境之影響」。（監察院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年12月25日

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（中央社記者陳俊華台北25日電）總統府資政田弘茂日前在監察院一場座談中指出，歐洲國家因為將台海與俄烏戰爭比擬，更加了解台灣在地緣政治的重要性，轉而對台更加支持；台灣正逐漸融入美國主導的民主陣營。

監察院外交及國防委員會透過新聞稿指出，以「俄烏戰爭及美中競爭對我國外交處境之影響」為題的專題座談於22日舉行，邀請總統府資政暨國策研究院文教基金會院長田弘茂出席，其餘包括監察院長陳菊在內共23位監委參加。

監察院說，田弘茂是學者出身，學養俱佳，曾任海基會董事長、外交部部長、駐英代表等要職。這次演講內容包括俄烏戰爭背景及進程、西方國家援助情形、中國立場、戰事對歐洲能源的影響、美中貿易戰及科技制裁、台美政治與經貿關係、美國國防授權法案涉台內容等議題，並從國際事件檢視與分析對台灣的影響與啟示。

田弘茂指出，今年10月以來，烏克蘭已有超過200處供電設施遭受襲擊，俄羅斯發動「能源戰」目的，在於瓦解烏克蘭民眾抗敵意志，使其在寒冬中無電可用。儘管如此，西方國家對烏克蘭仍給予相當支持。

田弘茂說，美國至今已提供超過500億美元援助，包括情報與通訊支援，以及供應較長距離攻擊性武器，例如海馬斯多管火箭、彈簧刀無人機等；各國也提供烏克蘭超過1000億美元的軍援。

田弘茂指出，從中國對俄烏戰爭的立場、俄烏戰爭對歐洲能源的影響，及改變國際金融版圖等面向可觀察到，歐洲國家也因為俄烏戰爭將台海與之比擬，更加了解台灣在地緣政治的重要性，轉而對台更加支持。

此外，田弘茂也從美中競爭、台美政治與經貿關係，包含美中貿易戰、國會反中民意、擴大印太地區駐軍、重整產業供應鏈、強化台灣自我防衛、美國會通過國防授權法、晶片四方聯盟（Chip 4）、台積電赴美投資等，闡述台灣正逐漸融入以美國主導的民主陣營及安全戰略體系。（編輯：楊凱翔）1111225