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日駐台代表處耶誕趴 大啖石斑魚喝台啤挺台灣

2022/12/26 12:34（12/26 12:59 更新）
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日本駐台代表泉裕泰（中）25日邀職員舉行耶誕派對，以大啖在地美食營造過節氣氛。（圖取自facebook.com/JapanTaiwanExchangeAssociation）
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（中央社記者黃雅詩台北26日電）日本駐台代表泉裕泰昨天邀職員舉行耶誕派對，以大啖在地美食營造過節氣氛。其中準備的石斑魚、魷魚、台啤等多樣食品，恰是近來台灣遭中國禁止輸入的品項，形成另類「挺台」氣氛。

日本台灣交流協會昨天在官方臉書貼出「年末趴踢與泉代表有約」照片表示，一年一度的耶誕節，也是泉裕泰與事務所職員們一邊大啖台灣美食，一邊閒話家常互相交流的派對時間。

貼文以「標籤藍字」凸顯桌上羅列的各種美食，包括石斑魚、魷魚，聚會必備的蘋果西打、黑松沙士、台灣啤酒、臺虎啤酒，以及國際知名的噶瑪蘭威士忌等。

貼文指出，日本台灣交流協會辦公室瞬間化身台味滿點的熱炒店，連飯後水果蓮霧、釋迦、橘子也一字排開任君挑選。

日本台灣交流協會在貼文中表示，泉裕泰祝賀大家耶誕快樂，盼一起把握2022年的尾巴，將台灣美食吃好吃滿，準備迎接新的一年。（編輯：蘇志宗）1111226

#泉裕泰
#台灣
#日本台灣交流協會
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