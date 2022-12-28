陳其邁：賴清德是合適總統候選人 黨內有高度共識

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民進黨2022年大選檢討小組召集人鄭文燦28日在黨中常會提出「2022年九合一大選暨修憲複決公投檢討報告」，會後並與代理黨主席陳其邁（圖）等人共同召開記者會，除公開說明報告內容，陳其邁也回應現場媒體提問。中央社記者張皓安攝 111年12月28日

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（中央社記者葉素萍台北28日電）民進黨代理黨主席陳其邁今天說，副總統賴清德是很適合的總統候選人，黨內也有高度共識，不過，其他人也許會有不同考量、也許黨內會有其他候選人，因為黨內還是有處理的機制與民主程序。

民進黨2022年大選檢討小組召集人鄭文燦今天向中常會提出檢討報告，會後並與代理黨主席陳其邁共同召開記者會。

總統蔡英文昨天說副總統賴清德是適當的總統接班人選，媒體今天問陳其邁，選後黨內如何整合，2024年一起挺賴清德，是否為重振士氣有效方法。

陳其邁說，賴副總統是很適合的總統候選人，整合的部分，他的答案跟蔡總統一樣，黨內也有高度共識，但是也許其他人會有不同的考量、也許黨內會有其他的候選人，因為黨內還是有處理的機制與民主程序。

另外，網軍側翼攻擊是否有納入敗選檢討。鄭文燦說，所謂網軍側翼，檢討會議有深入討論，民眾自發性在網路上表達意見，政黨不會怪罪自發性支持者行為，民進黨謙卑檢討自己、不是檢討其他人。

黑金議題也被指為敗選原因，鄭文燦說，黨職公職都有排黑條款設計且設計趨嚴，這也代表，民進黨在決策層級一定要保持與黑金距離，民進黨希望讓社會良善正面力量可以引導台灣發展，檢討報告也說明，必須明快清楚處理。

至於「抗中保台」議題未來在選舉中是否還是有效。陳其邁表示，在野黨利用所謂的「票投民進黨 青年上戰場」做政治操作，和平保台、確保台灣安全是非常重要的工作，如何維持台海穩定，確保國家持續繁榮發展非常重要。

陳其邁表示，兵役檢討當然是國防改革一部分，昨天蔡總統特別召開記者會說明，這當然是選舉的一個議題，蔡總統昨天選擇不迴避、正面對決的態度，未來在立法院相關議案審查，各政黨應該拿出態度說明，台灣面對中國威脅時，如何持續確保台灣的繁榮發展與台海和平穩定，這是未來總統候選人都必須嚴肅面對的課題。

鄭文燦認為，抗中保台被操作成兩岸戰爭牌、恐懼牌，放大「票投民進黨、青年上戰場」的說法，造成很多社群媒體把俄烏戰爭與兩岸連結；選前選後，兵役延長都有7成左右民意支持，國家安全議題不應被扭曲為選舉操作，畢竟保護台灣、增強國防是和平籌碼，也是生存基礎，民進黨對這些問題很坦然，卻因為這樣的操作，造成民眾認知混淆。

另外，媒體詢問，前黨主席蔡英文曾在中常會指前新竹市長林智堅論文沒抄襲，檢討報告沒看到蔡英文的字眼，蔡英文應該負什麼責任。

鄭文燦說，論文事件延燒一個月，造成大家對於民進黨許多負面標籤，包括誠信、民進黨在基本問題上是否對台大或學術界有不同意見，檢討報告已把這部分標示很清楚，包括哪些地方不足、停損點設定、危機處理方式、對選票造成什麼影響，已做完整說明，不會說沒看到。（編輯：林興盟）1111228