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蘇貞昌：台灣性平位居亞洲前段班 持續落實平權理念

2022/12/28 22:09（12/28 22:21 更新）
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行政院長蘇貞昌28日主持「性別平等會第27次委員會議」時表示，台灣性別平等成績位居亞洲前段班，但仍須持續精進。中央社記者賴于榛攝 111年12月28日
行政院長蘇貞昌28日主持「性別平等會第27次委員會議」時表示，台灣性別平等成績位居亞洲前段班，但仍須持續精進。中央社記者賴于榛攝 111年12月28日
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（中央社記者賴于榛台北28日電）行政院長蘇貞昌今天表示，近年台灣的性別平等成績已位居亞洲前段班，政府也建立包含防治性騷擾、設立育嬰假制度等法治基礎，希望逐步消除職場性別歧視，落實性別平權理念，持續精進。

行政院晚間發布新聞稿指出，蘇貞昌今天主持「性別平等會第27次委員會議」時表示，行政院性平會今年3月通過台灣「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）」第4次國家報告，並在日前邀請國內外人權專家提供寶貴意見完成國際審查，持續督導各機關落實改善及精進作為。

他說，期待未來和第6屆性平委員合作，精進各項性別平等工作，讓台灣更好。

蘇貞昌指出，今年適逢「性別工作平等法」實施滿20週年，政府已建立法治基礎，防治性騷擾、設立育嬰假制度等，希望逐步消除職場性別歧視；此外，去年7月起，政府將育嬰留職津貼由6成薪提高至8成薪，並放寬申請規定，盼能彌平落差。

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針對行政院性別平等處報告「我國性別不平等指數（GII）、性別落差指數（GGI）表現及策進作為」，蘇貞昌說，性別平等是衡量國家民主進步的關鍵指標，根據聯合國開發計畫署發布的「性別不平等指數」，以及世界經濟論壇發布的「性別落差指數」計算，近年台灣的性別平等成績已位居亞洲第1、第2的前段班。

他表示，台灣更在健康權、經濟權及教育權等方面，都有高於各國平均的優異表現，十分值得肯定，但「出生嬰兒性別比」、「勞動參與率」等部分指標尚待改善，請衛福部與其他相關部會持續關注並努力改善，持續精進。（編輯：林克倫）1111228

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