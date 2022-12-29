落實軍人安家政策 海軍高雄新職務宿舍啟用

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（中央社記者黃雅詩台北29日電）海軍司令部今天表示，海軍海功新村第一期職務宿舍明年1月開放官兵與眷屬入住，照顧海軍家眷無後顧之憂，讓海軍全心投入建軍備戰與戰訓，捍衛國家海疆安全。

海軍司令部發布新聞稿指出，今天上午在高雄市左營區舉辦海功新村第一期職務宿舍啟用典禮，由海軍司令梅家樹上將主持，交通部民航局副局長方志文、宏成營造公司總經理邱智雄、建築師王正源等出席。

海軍司令部表示，海功新村第一期職務宿舍原址為前海軍航海學校，民國107年因應政府推動桃園航空城計畫，採代拆代建、活化軍方土地方式興建職務宿舍，由民航局委請專業工程團隊建造，今年9月完工驗收，規劃於明年1月開放官兵及眷屬入住。

海軍司令部表示，海功新村職務宿舍是海軍第一期大廈型現代化職務宿舍，生活機能完善多元，周邊設有國軍醫療與福利資源，且交通方便，鄰近高速公路、高鐵、台鐵、高捷，具備三鐵交會優勢。

海軍司令部表示，宿舍附近有海光、海育幼兒園、左營國小、立德國中、左營高中及高雄大學等學府，鄰近國家體育場、蓮池潭與半屏山休閒區域，緊臨左營海軍基地，讓官兵可以兼顧工作及家庭，眷屬與子女受到良好生活照顧與教育資源。

海軍司令部表示，落實官兵照顧是海軍刻不容緩工作，未來將持續秉持「軍人安家、軍眷安心」政策指導，積極推動各項福利照顧措施，讓官兵可以無後顧之憂，全心投入建軍備戰與戰訓本務，捍衛國家及海疆安全。（編輯：郭無患）1111229

海功新村內有健身房等設施，周邊設有國軍醫療與福利資源，且交通方便，鄰近高速公路、高鐵、台鐵、高捷，具備三鐵交會優勢。（海軍司令部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年12月29日