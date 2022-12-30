政院：早要求廖燦昌辭第一金控董事長 並無包庇

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（中央社記者賴于榛台北30日電）第一金控前董事長廖燦昌今天因在合作金庫董事長任內涉及2016年詐貸案遭起訴。行政院今天說，早在廖燦昌2020年因另案遭起訴後，便立即要求廖燦昌辭去第一金控董事長，不僅沒有包庇，更要求嚴辦嚴查。

台北地檢署調查潤寅詐貸案，查出合庫商銀涉配合潤寅集團提高授信額度，造成合庫損失約新台幣2.9億元，今天依違反銀行法等罪，起訴廖燦昌等13人，並請法院從重量刑；時代力量前立委黃國昌透過臉書質疑行政院長蘇貞昌用人原則，「這是哪門子用人唯才？不需要向社會道歉嗎」。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，行政院已於廖燦昌2020年因另案遭起訴後，立即要求他辭去第一金控董座的職位，不僅沒有包庇，更要求執法機關嚴辦嚴查，外界勿混淆時空背景，誤導民眾。

羅秉成表示，廖燦昌在2020年被起訴的案件，是發生在2016年4月國民黨執政時期，今天遭起訴的潤寅案則是發生於2016年與2017年間，皆為其擔任合庫董事長任內，並非於第一金控董事長任內，此前也未曾遭揭露過，政院無從得知其涉及違法案件。

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另外，羅秉成說，外界指廖燦昌過去涉入慶富案卻受重用一事，與事實有所出入，因慶富案是國民黨執政時代的舊案，並非發生於民進黨執政時期，且慶富案中，當時任合庫董事長的廖燦昌並未因任何違法事證被起訴或判刑，後續再任用廖燦昌擔任公股銀行董事長，資格上與法律上無不妥。

廖燦昌2017年因慶富案下台，2019年4月回鍋公股行庫擔任第一金控與第一銀行董事長，2020年7月因涉案遭起訴後請辭。（編輯：張均懋）1111230