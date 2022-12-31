國民黨先專注立委補選 明年3月後啟動總統布局

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（中央社記者劉冠廷台北31日電）國民黨在九合一選舉取得勝利後，外界關注2024總統大選布局。黨內人士指出，黨中央尚未啟動相關討論，目前先專注於台北、南投立委補選，盼能延續勝選氣勢，預估要到明年3月後，才會開始進入2024的人選討論。

國民黨在這次地方選舉拿下14縣市後氣勢高漲，包括黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、賣力輔選的中廣董事長趙少康、前高雄市長韓國瑜等，都是黨內點名或期待能角逐2024總統大選人選，甚至有人盼望鴻海創辦人郭台銘，能重回國民黨參選總統。

戰鬥藍發起人趙少康日前呼籲，國民黨應在明年3、4月辦理黨內初選，並必須尊重黨員意見，除民調外，黨員投票占比應至少30%；他今天更表示，新北市長侯友宜只要早早清楚表明要參選，國民黨主席朱立倫想擋也擋不住，而郭台銘想選也沒問題。

對此，國民黨內人士今天指出，朱立倫目前最關注的是全力衝刺立委補選，不討論2024選舉，因此組發會研擬總統初選辦法，最快也要等到明年3月之後。

藍營輔選人士則說，根據過去兩次總統初選規劃，都是在選舉前一年的4、5月開始啟動，7月左右完成提名，研判明年的總統初選時程應該與過去差不多；但為避免民進黨再次奪下中央執政權，導致連續12年無法執政，國民黨亦可能提前啟動初選討論。

至於初選方式，這位輔選人士表示，國民黨在2020年總統初選時採全民調方式產生人選，這次會繼續透過全民調、抑或採「7成黨員3成民調」方式，可能要等明年有意參選的人選出爐後，透過協調才會有答案。（編輯：林克倫）1111231