更多編輯台推薦新聞：
許嘉維破全國紀錄 可望成台灣進軍亞運男子競走賽第一人
運動

許嘉維破全國紀錄 可望成台灣進軍亞運男子競走賽第一人

全文／總統新年談話：中國疫情升溫 基於人道關懷願提供必要協助
政治

全文／總統新年談話：中國疫情升溫 基於人道關懷願提供必要協助

中央社啟事
社會

中央社啟事

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
立法院遷改建27選項一次看 專家總報告選6+1處春節前出爐
首頁 / 政治

立法院遷改建27選項一次看 專家總報告選6+1處春節前出爐

2023/1/2 11:31（1/2 12:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院為討論遷（改）建議題，邀專家學者成立諮詢委員會。圖為立法院議場外觀。（中央社檔案照片）
立法院為討論遷（改）建議題，邀專家學者成立諮詢委員會。圖為立法院議場外觀。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北2日電）立法院為討論遷（改）建議題，邀專家學者成立諮詢委員會。立法院人士指出，委員會已進入最後收尾階段，並就各界建議的27處遷（改）基地，以17項評選指標評估，將於農曆春節前提出「6+1」方案的總結報告。

立法院人士表示，總結報告完成後，將循行政程序函送立法院議事處，並諮請立法院長游錫堃召集朝野黨團協商，由朝野黨團推派代表，成立立法院遷（改）建特種委員會進行研議。

立法院現址多年來面臨空間不敷使用、建物老舊、違章雜陳等問題，而遷（改）建議題也已討論近30年，更曾於1990年至1999年間，兩度叩關失敗。

游錫堃2020年2月1日就任立法院長後，極力推動改善立法院區現況，也邀集學者專家，在2021年成立立法院「未來國會願景規劃諮詢委員會」，期盼國會遷（改）建工作能有個開端。

對於立法院遷建，朝野立委及縣市政府共提供26個建議基地，另也有立法院原地改建的提議。以大台北地區為例，就有16處的建議遷建基地，包括中正紀念堂、土城看守所現址、202兵工廠、華光社區等。

為此，諮詢委員會歷經6次專案小組及4次大會審議，將這27處遷（改）建基地，依照達成未來國會5大發展願景的17項評選指標，進行客觀量化評估。

以5大願景中的「名符其實的最高民主殿堂」為例，立法院人士指出，該項目就有6項評選指標；其中在用地面積部分，評估標準為是否大於10公頃，還是小於5公頃，或是5公頃以上、10公頃以下，也要避免基地範圍涉及環境敏感地區等。

而在「華文圈憲政民主的典範」，有4項評選指標，其中包括國會與行政的運作，評估重點為遷建基地與總統府及其他各院距離，也要考量維安風險，評估基準是以遷建基地至行政院與總統府的最短距離，越短者可視為維安風險較低。另外，評選指標也包括立委問政易達性、官員備詢通勤。

「全國人民集遊陳抗中心」看重的是公民活動，有4項評選指標，分別是臨路條件、可及性、支援性空間及土地使用相容性；在臨路條件的評估標準，為保障陳抗便利性及民眾進出需求，應有足夠的出入道路，以連接主要計畫道路或既成道路數量為指標。

此外，「公民教育的民主教室」、「國內外旅客的參訪地標」部分，共有3項評選指標，分別為適宜轉型、文化資產及遊憩體驗。

立法院人士指出，諮詢委員會目前進入最後收尾階段，會從中選出6處遷建基地及1處改建基地，製作成總結（分析）報告，將於農曆春節前提出，作為朝野立委對於國會遷（改）建議題的參考資料。（編輯：趙蔚蘭）1120102

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#立法院
#游錫堃
延伸閱讀
游錫堃盼打造國會新園區 未來總統至立法院就職爭取立院遷建台中 盧秀燕：市府所提地點腹地夠打造夢幻立法院 建築景觀系師生提出新願景
游錫堃
前瞻第4期特別預算通過 游錫堃：讓台灣更好黨團協商前瞻4期特別預算 立院30日拚三讀
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族