趙少康籲總統初選「殺朱卡侯」？ 侯友宜：尊重

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（中央社記者王鴻國新北2日電）針對中廣董事長趙少康呼籲國民黨舉辦總統大選的初選被解讀是「殺朱卡侯」，新北市長侯友宜今天表示，「尊重」，一切最重要的是讓國家能夠更好。

侯友宜上午到新莊區中港大排願景館前廣場參加「彩繪燈籠．幸福兔U」迎新年慶元宵系列活動，並接受媒體聯訪。記者提問，對於侯友宜在新北市元旦升旗典禮說台灣絕對不是強國棋子以及要如何和平保台的看法。

對此，侯友宜表示，台灣在國際關係地緣及戰略的關鍵位置扮演非常重要角色，因此，政策方向要非常清楚，最重要內部要團結，好好守住安定繁榮。

記者詢問，趙少康希望國民黨對於總統大選要進行初選，外界解讀是「殺朱卡侯」。

侯友宜回答，趙少康是一個非常有政治想法及精闢策略、方向的難得人才，他非常尊重。一切最重要的是讓國家能夠更好，每個人能夠凝聚向心力，為國為民努力的打拚。

記者提問，有人認為侯友宜可以更上一層樓，是否可能由國民黨前主席、立委江啟臣接棒補選新北市長？

對此，侯友宜表示，「我現在是新北市的市長，我每天努力的把握當下」，把新北市的每一項工作都好好做好，這才是他現在該做的本分跟角色。

對於被問到有無與江啟臣常常討論新北市議題，侯友宜指出，在新北市的每一個人，不管是誰，都可以關心新北市的市政大小事，因為新北市就像台灣的縮影，所以南部也很多人關心新北市的發展。不分黨派，大家都凝聚力量好好的建設新北市。

針對趙少康指稱國民黨若執政會把兵役改回4個月，侯友宜表示，和平穩定，讓國家繼續往前走，這才是最重要的策略及方向，因此，最重要的是對內要團結在一起，中央與地方凝聚向心力，一起往前走，這才是現在最重要的事情。

記者追問，如何看待趙少康稱組成「夢幻藍」讓國民黨主席朱立倫當立法院長也不錯的主張。

侯友宜回答，趙少康很多的意見都要給予尊重，每一個人要做好所扮演的角色，大家共同攜手合作，只要提出為國為民更好努力的方向，大家就好好的做事情，把事情做好。（編輯：戴光育）1120102