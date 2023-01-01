藍軍2024人選 趙少康：朱立倫可任立法院長

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（中央社記者王承中台北1日電）戰鬥藍發起人、中廣董事長趙少康今天表示，他認為新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘任一位出來，都可贏得2024總統大選，且可有各種組合，或一位當選總，一位當行政院長，國民黨主席朱立倫可爭取擔任立法院長。

趙少康今天下午在台北市出席元旦老歌演唱會接受媒體訪問表示，藍軍支持誰，他就支持誰，目前看起來侯友宜因為九合一選得不錯，藍軍好像很希望侯友宜出來選總統，而郭台銘捐贈疫苗、功在台灣，聲勢也不錯。他認為侯友宜、郭台銘任一位出來都可以勝選，目標是2024下架民進黨。

趙少康指出，不管郭侯配還是侯郭配，有各種選擇，例如一個當總統一個當行政院長也很好，國民黨主席朱立倫也可以爭取當不分區立委第一位，爭取立法院長，只要立法院國民黨過半，立法院長非常重要，又有任期保障。

趙少康指出，侯友宜常講「各司其職」，他是希望能促成「夢幻藍」的最強組合，讓民進黨難望其項背，才能保證國民黨2024能夠贏。

另外，趙少康表示，如果郭台銘要選，應該要回國民黨，否則侯友宜、郭台銘如果都出來選，最後就是漁翁得利，保證民進黨一定當選；郭台銘是能夠2024勝選的人，當然應該歡迎郭台銘回黨。

媒體詢問，怎麼看侯友宜目前的態度保守，趙少康指出，這次選舉大家都知道侯友宜選贏後可能選總統，卻還讓侯友宜贏對手44萬票，代表支持侯友宜的民眾其實不在意侯友宜選總統，而且當總統可以做更多的事情，也可以為新北市有更大的服務。

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趙少康表示，目前侯友宜可能有些為難，所以就由他提出來，大公無私，如果侯友宜有什麼困難，大家來幫忙解決，相信藍軍也會支持，目標就是國民黨2024要勝選。

媒體詢問，未來是否會參加國民黨內的總統初選，趙少康指出，如果有比他更適合的，例如侯友宜、郭台銘，他願意來協助。他一直把自己定位在後援投手，如果沒有比他適合的，那他就出來。過去藍軍每次喊團結到最後都是內鬥，呼籲這次總統提名不要拖太久，大家放下私心，為國家、國民黨來考慮，誰最可能勝選就支持誰。（編輯：蘇志宗）1120101