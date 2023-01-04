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游錫堃、張麗善同台助果農 推廣雲林茂谷柑

2023/1/4 13:19
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（中央社記者范正祥台北4日電）農曆春節前後是茂谷柑產季，出身農家子弟的立法院長游錫堃今天受邀出席雲林縣長張麗善、國民黨立委林文瑞等人共同在立法院舉辦的「雲林茂谷柑」推廣記者會，幫助果農行銷、過好年。

游錫堃上任以來，多次受邀出席不同黨派立委與地方政府在立法院康園餐廳前廣場舉辦的台灣農產品推廣活動。

游錫堃今天致詞時指出，雲林是個很有特色的好地方，是台灣的農業大縣，有許多優質的農特產品，物產豐富。

游錫堃說，茂谷柑有大吉大利的意涵，請大家幫助農民行銷，以實際行動相挺農特產、讓農民過好日子。

記者會上，有熱心人士立刻下訂單購買200箱和300箱的雲林茂谷柑，氣氛溫馨。

曾任立委的張麗善指出，來到立法院不覺得孤單，雲林縣是優質茂谷柑主要產地之一，種植面積約410公頃；為了照顧農民，雲林縣政府持續關切農民的產銷狀況，每年大約兩次來到立法院，包括在中秋節時期幫助農民促銷文旦，還有就是在接近農曆春節時推廣茂谷柑，希望改善果農收益，也期盼各界給予農民支持。

林文瑞表示，感謝游錫堃、多名立委及各界友人，共同為雲林茂谷柑行銷宣傳；茂谷柑是健康的水果，今年品質非常好，希望大家幫助果農過好年。

包括國民黨立委曾銘宗、林德福、陳雪生、羅明才、洪孟楷、李德維、陳以信、孔文吉、鄭正鈐等人今天都到場幫忙推廣茂谷柑，活動現場熱鬧。（編輯：蘇志宗）1120104

#游錫堃
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