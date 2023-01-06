蔡總統嘉義視察實兵操演 旋翼型無人機首度公開參與

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（中央社記者黃雅詩嘉義6日電）總統蔡英文今天上午前往嘉義視察「戰備部隊機步排應援作戰實兵操演」，中科院去年底甫公開亮相的旋翼型無人機，首度公開參與機步排實兵操演。

蔡總統今天赴嘉義進行春節慰勉官兵活動，分別前往陸軍機步234旅聯兵一營、嘉義後備指揮部，以及空軍第四聯隊。國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正陪同。

在此次陸軍戰備部隊機步排實兵操演中，軍方以水上機場遭空降之敵突入為模擬演練的場景，機步排接獲作戰區電令後即刻應援作戰，結合部隊行動、戰鬥程序及預想遭遇狀況，設計攻擊準備、攻擊實施、奪取目標，及鞏固與整頓4項演練項目。

其中中科院去年交付陸軍的旋翼型無人機，在去年11月第一次公開亮相後，首度在媒體前參與演訓。

對於旋翼型無人機加入聯合操演，國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲向中央社表示，基於俄烏戰爭經驗，現代無人機表現舉世矚目，可發揮低成本、高效益不對稱戰目標，台灣陸軍已布局，先前由中科院結合民間能量研發的代號「魔羯」旋翼型無人機，陸續交機編入作戰序列，大幅提高聯兵營戰力。

蘇紫雲表示，資料顯示，魔羯無人機全重25公斤，可在六級風下作業，作戰半徑30公里以上，最大升限 1500公尺，滯空時間60分鐘，主要搭載雙光（可見光/熱顯像）鏡頭，可在日夜與惡劣天氣下提供全天候偵察能力。

蘇紫雲指出，為提高定位精準度，魔羯無人機內建美、歐、俄三種導航模組，避免單一導航系統在戰時遭到干擾或破壞影響戰力，複式定位精度可達2到3公尺內。

在作戰效益上，蘇紫雲表示，魔羯無人機可提供聯兵營完整戰場圖像，用以偵察敵方狀況，結合電子情報、圖像情報以利打擊部隊配置。同時結合衛星定位系統，可對敵方目標進行座標定位，提供砲兵精準火力打擊，使聯兵營具有完整的立體偵察與遠距作戰能力。

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他指出，魔羯無人機還可降低偵察風險與操作成本，依陸軍規劃，操作以6人為一組，由悍馬車搭載提高機動性，組長和副組長則擔任飛行操作手，搜索士兩人則負責偵蒐鏡頭控制與地面情資整合電腦。

蘇紫雲表示，陸軍編列新台幣7.8億元經費採購50套共100架，並通過立法院審查，按規畫陸軍已在2022年底前接收28架，訓練110名合格無人機操控員，預計2024年前全數交機完畢。（編輯：楊蘭軒）1120106