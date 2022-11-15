中科院研發「巡飛彈」 類似美軍彈簧刀無人機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台中15日電）中科院航空所長齊立平今天說，面對中國強大軍力，積極發展不對稱戰力，將投入自有資金，研製具有「偵打一體」能力的無人機「巡飛彈」，相當於美軍「彈簧刀」無人機。

這款美軍戰術性小型無人機輕巧、精準，有彈簧刀之稱，加上是以直接撞擊目標的方式引爆小型彈頭，又稱為神風無人機。

國家中山科學研究院今天邀請媒體參訪軍用無人機發展狀況，展出中科院國造目前現役、研發中的軍用無人機，包括銳鳶1型無人機、「騰雲」大型無人機、旋翼型無人機，以及「劍翔」反輻射攻擊無人機。

齊立平在簡報時指出，從俄烏戰爭爆發後，全球對無人機系統的運用投入更多關注，台灣面對中國強大軍力，中科院也積極發展各種不對稱戰力武器系統，無人機快速成為有效利器，未來將結合遠程火力，形成重要反制戰力。

針對未來無人機發展，齊立平表示，參考近年無人機在戰場上的運用、各國發展方向，中科院將投入自有資金研製「偵打一體」、人工智慧與協同作戰能力的無人機。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

齊立平指出，「偵打一體」方面，正在研發相當於美軍「彈簧刀」無人機的「巡飛彈」，以及發展目前已有的中大型無人機載台的掛載功能；人工智慧部分，包括無人機系統的智能學習、偵測、目標辨識、追蹤鎖定等功能，都會展現能力。

齊立平說，偵打一體、智能化、蜂群化、人機協同作戰等，已成為軍用無人機系統的發展主流，中科院將持續深耕關鍵技術，帶動國內相關產業發展。（編輯：黃國倫）1111115