完善性私密影像下架機制 立委籲限制犯罪者帳號權限

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北9日電）時代力量立委王婉諭今天偕兒少及婦女團舉行記者會，表示除了修法增訂處理性私密影像法源，也應限制犯罪帳號的使用權限，避免影像下架後又被同一帳號轉貼，呼籲政府完善下架機制，給被害人實質保障。

王婉諭今天偕兒童福利聯盟資深主任李宏文、台灣展翅協會秘書長陳逸玲、婦女救援基金會執行長杜瑛秋、勵馨基金會副執行長王淑芬舉行記者會。

王婉瑜表示，台灣近年發生多起性私密影像社會案件，造成許多人身心恐懼，她上任立委後協助數名性私密被害人移除網路上影像。

王婉諭表示，台灣長期缺乏處理性私密影像法源，也沒有具公權力的數位性暴力單位，導致最基本的移除網頁工作都做不到；立法院上週已三讀通過修正刑法及犯罪被害人保護法部分條文，立法院會明天預計三讀通過性侵害犯罪防治法修正草案、兒童及少年性剝削防制條例修正草案。

王婉諭指出，她肯定行政院版本增訂移除性私密影像條文；但以過去的經驗而言，儘管移除被害人的性私密影像，持有影片者仍以同樣帳號發布至不同網路論壇社團。

王婉諭呼籲，網路業者應對濫用服務的使用者有所作為，例如限制犯罪帳號的使用權限，業者除了下架被申訴的成人性私密影像，也應運用比對技術，偵測同一平台中是否有類似性私密影像。

王婉諭表示，政府應鼓勵、要求網路業者內容自律，建立移除違法內容機制，並建立申訴管道，而不是只有被害人報案才能處理。

李宏文表示，樂見立院修法採納民團主張，但也呼籲政府應強化各項配套機制，包含擴編兒少性剝削防制相關人力與經費、加強兒少網安教育辨識網路誘拐手法，並盡速成立兒少網路安全專責主管單位。（編輯：蘇龍麒）1120109