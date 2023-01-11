薛瑞福：面對中國壓力 台灣證明有能力面對挑戰

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（中央社記者溫貴香台北11日電）華府智庫「2049計畫研究所」主席薛瑞福今天表示，總統蔡英文展現強而有力的領導力，面對中國的壓力與武力威脅，雖然挑戰非常困難，但台灣一直證明自己有能力應對，並保護自己的主權以及國家利益。

華府智庫「2049計畫研究所」主席薛瑞福（Randall Schriver）上午率團到總統府晉見總統蔡英文時致詞表示，雖然很久沒到台灣訪問，但他在美國一直關注台灣、關注蔡總統優秀的領導力，尤其是在面對疫情及各種全球挑戰，台灣的表現都非常優異。

他表示，台灣也在俄羅斯入侵烏克蘭後，支持、協助烏克蘭難民。台灣在全世界一直扮演著良好、優秀的公民角色。

他稱讚蔡總統強而有力的領導力，在面對來自中國的壓力與武力威脅的時候，比如這週中共解放軍在台灣附近區域舉行軍演，甚至越過台海中線。這些挑戰非常困難，但台灣一直證明自己有能力面對這些挑戰，並保護自己的主權以及國家利益。

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他表示，好的領導人通常需要做一些非常困難的決定，像是近期決定延長義務役為1年，這是非常不容易的決定，但是因為台灣現在面對威脅，這也是正確的決定，他非常讚賞台灣做出這樣的決定，期待之後會有更多軍事改革。

薛瑞福表示，他這次訪問台灣是為了學習及更了解台灣，回到華府時，在日常與國會、行政團隊、政府、智庫、媒體交流時，不但可以呈現出自己的看法，也可以反映出台灣的一些希望及期待，希望可以為台灣發聲。（編輯：翟思嘉）1120111