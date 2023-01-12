政院提修法 民眾違反國安法規遭判刑禁任政黨負責人

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（中央社記者賴于榛台北12日電）為防範境外勢力影響台灣政治活動，並強化負責人課責機制，行政院會今天通過「政黨法」修正草案，增訂政黨負責人曾犯國安相關法規，經判刑確定後不得為政黨負責人，以及政黨違規，將併罰負責人等。

行政院會今天通過「政黨法」部分條文修正草案，共修訂16條條文，將函請立法院審議；至於先前爭議較大的「政黨幹部違反國安法解散政黨」條款，這次並未納入草案。

內政部會後發布新聞稿指出，這次修法主要為防止境外勢力滲透政黨負責人，干預台灣的政治活動，因此增列曾犯國家安全法、國家機密保護法及國家情報工作法且經判刑確定者，不得為政黨負責人；另配合民法修正政黨負責人應為成年人，且不得兼任其他政黨的負責人或選任人員。

另外，考量政黨法施行5年以來，部分政黨違反財務申報等禁止或強制規定受裁罰時，因政黨名下無財產致處罰規定形同虛設，因此這次修法增訂政黨如有違反相關規定，除處罰政黨外，將連帶處以負責人罰鍰。

此外，包含政黨不得強制國民入退黨、收受法定經費應存入以政黨名義開立的金融機構專戶等，除處罰政黨外，也同時併罰負責人，藉以強化負責人監督的責任。

草案增訂政黨如自行解散或經廢止備案，不得以同一政黨名稱或簡稱再設立政黨，其依政黨比例產生的不分區立法委員，自解散或廢止備案日起，喪失其立法委員資格。

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為防止一人政黨現象，草案也明定政黨存續期間，黨員人數應維持至少100人；有黨員300人以上時，得選出黨員代表組成黨員代表大會，行使原黨員大會職權；同時規定黨員或黨員代表應親自出席黨員大會或黨員代表大會，不得委託代理出席。

草案規範，為提升性別的參政機會與能力，這次同步修正政黨領取的補助金，每年應有5%用於培育或促進單一性別政治活動。（編輯：蘇龍麒）1120112