菸害防制法15年大修 立委：新興菸品不再無法可管

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（中央社記者郭建伸台北12日電）立法院會今天三讀修正通過菸害防制法部分條文。民進黨立委林楚茵表示，納管加熱菸並課稅，政府更有預算訂定政策守護民眾健康。國民黨立委林為洲說，修法版本雖稱不上最好，但起碼符合社會大眾期待，新興菸品再也不是無法可管。

立法院會今天三讀修正通過菸害防制法部分條文，納管加熱菸及載具，禁止電子煙，並提高菸品警示圖文比例至50%、禁菸年齡升至20歲。由於菸害防制法逾15年未大修，三讀通過後朝野立委發言踴躍。

民進黨立委吳玉琴表示，加熱菸的菸草柱及載具是同時使用的產品，若不管理載具，青少年取得載具後容易導致菸害防制破口，因此朝野花許多時間討論納管載具和禁止廣告條文。

民進黨立委林楚茵表示，根據財政部統計，去年菸稅課徵新台幣468.8億元，這次菸防法修法納管加熱菸後，不僅課健康捐，也同步修正菸酒稅法部分條文，增訂加熱菸課稅法源依據；可望增加政府收入，政府更有預算空間訂定政策守護全民健康。

國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨團原本主張電子煙、加熱菸雙禁，但國民黨團接受朝野協商結果，修法通過後，衛福部一定要嚴格管理，盼降低開放加熱菸後對年輕人的傷害。

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國民黨立委林為洲說，去年5月他擔任衛環委員會召委，排審菸防法草案，中間歷經5次朝野協商，今天終於三讀通過；雖然修法版本稱不上最好，但起碼符合社會大眾的期待，菸防法逾15年未大修，朝野完成艱鉅任務，未來新興菸品再也不是無法可管。

時代力量立委陳椒華表示，電子煙及加熱菸盛行多年，立法院今天才完成修法，雖遲到多年但也終於完成，希望修法後能替民眾健康把關，行政單位也能落實管理。（編輯：林興盟）1120112