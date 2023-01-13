唐鳳訪立陶宛國會 出席論壇交流數位民主議題

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（中央社記者蘇思云台北13日電）數位部長唐鳳出訪立陶宛，在當地時間12日拜會立陶宛國會經濟委員會與跨黨派台灣關係小組，並出席在立陶宛維爾紐斯大學舉辦的「自由數位民主對話」論壇，與立國產官學界就自由民主與數位韌性等議題，進行深度交流。

數位部今天發布新聞稿，唐鳳12日上午在駐立陶宛大使黃鈞耀的陪同下，拜會國會經濟委員會及友台小組，經濟委員會主席斯塔爾凱維丘斯（Kazys Starkevičius）、友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）與多名跨黨派議員熱烈歡迎唐鳳到訪。

席間立陶宛議員關心台灣如何因應境外威脅、提升社會韌性，唐鳳分享台灣公民社群與資安產業協力建立多方查證機制、媒體素養課程及青年參與等政策，雙方互動熱絡。

唐鳳隨後出席由立陶宛維爾紐斯大學國際關係與政治學院、教育培訓機構「前進學院」（Go Forward Academy）與數位部合作舉辦的「自由數位民主對話」（Free Digital Democracy Dialogue, F3D）論壇，主題為「數位化如何帶來無限未來？」（Rewards and Risks: Can Digitalization Free the Future?）。

唐鳳在會中強調，台灣透過數位科技，與全球夥伴共同捍衛民主與維繫和平的決心。民主陣營面對集權主義不斷擴張的威脅，除了致力於提升公眾數位素養，也必須及早導入零信任架構等資安措施；希望台立雙方持續深化雙邊交流、協助彼此強化數位韌性。

論壇與談人包括維爾紐斯大學計算機科學研究所資安實驗室主任布考斯卡斯（Linas Bukauskas）、時尚商品交易平台Vinted安全與隱私權事務主任馬汀肯納斯（Tomas Martinkėnas），以及資深商務律師卡爾波基恩（Julia Kalpokiene）等人，透過橫跨公共政策、新創產業、資安及法律等領域的激盪，共同探討民主社會面臨數位科技快速進展時的挑戰與因應方式。

此外，唐鳳12日也在立陶宛經濟創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）陪同下，親自前往申辦立國自然人憑證（e-resident card），以體驗該國數位政府推動情形。

唐鳳指出，作為電子簽章法的主管機關，數位部將會研析台立雙方如何平等互惠、相互承認數位憑證，以增進台灣與歐盟地區商務活動的便利性。

唐鳳12日晚間與立國國會外委會主席帕維里歐尼斯（Žygimantas Pavilionis）、議員琴格里斯（Emanuelis Zingeris）共同參與在國會大廈外舉行的「自由捍衛者日」（Day of the Defenders of Freedom）紀念營火晚會，悼念1991年因蘇聯鎮壓而喪生的立國民眾。唐鳳也將在今天的紀念活動獻花。（編輯：楊凱翔）1120113