加媒：中國假消息和網攻頻仍 台灣強化虛擬防禦

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（中央社台北14日綜合外電報導）加拿大廣播電台報導，面對中國的假消息和頻繁網路攻擊，台灣正預作準備，中華民國數位發展部部長唐鳳強調維持網路正常運作的重要性，並直言全球民主國家都要面對這項挑戰。

加拿大廣播電台（Radio-Canada）在影音平台YouTube上傳一支題為「虛擬防禦：台灣成為中國網路攻擊目標」的影音報導，內容提到，台灣的民防教育推廣機構「黑熊學院」想要打造一支「公民記者軍」，訓練他們利用所有可得的工具來確認資訊的真假。

報導指出，假消息和網路攻擊在全世界都很常見，但台灣的情況尤其糟糕，去年就記錄到單日近600萬次來自中國的攻擊；去年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，成了中方加強施壓的藉口，網攻次數暴增為23倍。

唐鳳說：「所以這種情況很特殊，對吧？這是網路攻擊加上假消息。」

這些前所未見的網路攻擊活動，凸顯了加強訓練以對抗操控網路使用者的力量有多重要。唐鳳受訪時說：「這種『公民新聞』的韌性，只有在網路運作正常時才能發揮作用。」

報導提到，另一項要務是確保網路連線能禁得起各種考驗，萬一中國發動攻擊，仍能順利連上網路，與外界聯繫；台灣的網路仰賴海底光纖電纜，有人擔心電纜若被切斷，可能重創對外通訊。

報導指出，台灣從烏克蘭抵禦俄羅斯的戰爭中得到啟發，致力保護所有資料，建立自己的衛星網路，但不依賴單一供應商；台灣對美國「太空探索科技公司」（SpaceX）的「星鏈」（Starlink）計畫懷有戒心，畢竟執行長馬斯克（Elon Musk）近期曾鼓吹極權中國的思想。

唐鳳最後在影片裡說：「還有一項挑戰是確保全世界的民主國家理解，大家必須共同面對這項挑戰，這並不是單單針對台灣。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1120114