唐鳳首次出訪立陶宛 12日出席自由數位民主論壇

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（中央社記者蘇思云台北9日電）數位部長唐鳳今天將出訪立陶宛，是上任後首次出訪。數位部表示，唐鳳將在12日的自由數位民主對話論壇（Free Digital Democracy Dialogue, F3D）論壇進行演說，分享台灣的數位民主經驗。

數位部今天發布新聞稿，唐鳳此行也將拜會立陶宛政府官員與國會議員，就衛星科技、數位政府服務、開放資料、資訊安全及金融科技等多項議題廣泛交換意見。

數位部指出，唐鳳預定出席的F3D論壇係由立陶宛維爾紐斯大學（Vilnius University）國際關係與政治學院、教育培訓機構「前進學院」（Go Forward Academy）與數位部合作舉辦。

數位部表示，希望透過橫跨資訊、產業、資安及法律等各種領域的討論模式，共同探討民主自由社會在面對數位科技快速進展時的可能發展、挑戰與因應方式等議題，並由立陶宛的電子商務產業者、資安學者、以及相關領域法律專業人士與談。

唐鳳出席該場對話，將在會中分享台灣的數位民主模式，以及數位部「Free the Future」的願景，彰顯台灣透過數位科技，與國際夥伴共同捍衛民主與維繫和平的決心。（編輯：潘羿菁）1120109