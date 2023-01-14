賴清德回台南向黨員報告 率黃偉哲及6立委鞠躬致歉

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民進黨主席補選候選人賴清德（後中黑衣持麥克風者）14日晚間回台南娘家「向黨員報告」，面對批判聲浪，賴清德當場與台南市長黃偉哲及黨籍立委一同鞠躬道歉。中央社記者張榮祥台南攝 112年1月14日

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（中央社記者張榮祥台南14日電）民進黨主席補選候選人賴清德今晚回到台南「向黨員報告」，黨員火力全開，痛批台南四大案。賴清德當場要求台南市長黃偉哲及黨籍6名立委鞠躬道歉，更要求檢調嚴格查辦。

參選民進黨黨主席的副總統賴清德今晚回到台南「娘家」，在東區關帝殿旁停車場召開最後一場「向黨員報告」參選民進黨主席政見發表會，會場雖布置約1000個座位還是不夠，現場擠爆，國安人員則四處巡迴戒護，台南市警局也部署警力戒備。

這場政見發表會對外雖明訂晚上7時開始，賴清德稍晚參拜關帝殿後才走進會場。但場外6時多就聚集支持者人潮，大家議論紛紛，更有人發放傳單，直指正國會派系成員是台南最大亂源，包括黨籍立委陳亭妃替國民黨及無黨籍發表不當言論，要求台南市老市長賴清德當選黨主席後依黨紀處分以正視聽。

今晚政見發表會主角雖是賴清德，台南市長黃偉哲與台南市的6席立委林俊憲、王定宇、陳亭妃、郭國文、林宜瑾、賴惠員，以及民進黨台南市黨部主委潘新傳全員到齊，一字排開坐在台上聆聽黨員意見。

政會發表會僅限每人發言2分鐘，但在場支持者火力全開，批評民進黨全面執政，卻讓人對司法非常失望，貪污及黑金者竟當選縣市長，台灣是否生病了，台灣一定要有法治。

也有人痛批台南市正副議長選舉時，正國會所屬台南市議員舉止行為，讓台南黑金傳聞不斷，一次次傷害台南，質疑「黨紀在哪裡」，民進黨黨紀應確實處理跑票市議員，清除亂源。另有人諷刺說，台南有爐碴、88槍槍擊、光電、正副議長賄選四大案，讓黨員不知如何辯護，守護台灣不能只是口號，否則2024真的是風雨飄搖。

黃偉哲也對去年底縣市長選舉贏得不夠多，自己努力不夠公開道歉，並表示，將反應改善市民的問題。郭國文等立委紛紛表示，台南演變到今天，走到這個地步，主因是黨紀未落實，這對台南民主聖地是最大侮辱；民進黨要團結，不能只是嘴巴說說而已，一定要抓出黑金和黑道，民進黨公職若有問題就要處理「說一套做一套的人，該除掉就除掉」。

面對現場批評聲浪，賴清德當場要黃偉哲和6名立委起立鞠躬道歉，但賴清德也說，看到現場踴躍發言，代表大家未放棄民進黨；對於去年11月26日縣市長選舉遭遇空前挫敗，民進黨要接受人民的決定和批判。

賴清德表示，台南是守護台灣最重要城市，但僅短短幾年就被指指點點，台南黨公職要深切檢討，「台南黨公職屁股有幾根毛，大家都知道」，哪有條件說黑金，如今卻是黨內互相攻擊、親痛仇快，結果台南受傷最大。

賴清德自承此刻心情沉重及痛心，呼籲莫將個人政治利益放在國家、都市、市民的利益之上，台南黨公職要記這次教訓，職務最高的人責任最大，得在最短時間找回台南的光榮。

至於台南近來接連爆發弊案，賴清德說，檢調單位要嚴格查辦，該查就查、該辦就辦、該關的就抓去關，不分黨派及顏色；民進黨黨章會保障黨員參政權益和問政空間，但違反就黨紀處分。（編輯：孫承武）1120114