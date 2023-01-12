更多編輯台推薦新聞：
日本今年櫻花開花日預測看這裡 東京3/22大阪3/28
國際

日本今年櫻花開花日預測看這裡 東京3/22大阪3/28

2023春節何時可丟垃圾、大型廢棄物？六都收運時間一圖掌握
生活

2023春節何時可丟垃圾、大型廢棄物？六都收運時間一圖掌握

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高
生活

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
菸害防制法三讀禁止電子煙 納管加熱菸及載具
首頁 / 政治

台南正副議長涉賄選案 陳其邁：若違黨紀將嚴懲

2023/1/12 15:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄12日電）南檢偵辦台南市正副議長選舉賄選案，涉案的台南市議長邱莉莉及副議長林志展，已自請停止黨權，民進黨廉政會也將開會討論；代理黨主席陳其邁今天重申支持司法嚴辦，若發現嚴重違反黨紀，也將做最嚴厲處分。

台南地檢署偵辦台南正副議長選舉賄選案，民進黨廉政會昨天晚間開會討論，涉案的邱莉莉及林志展北上接受黨中央黨部廉政會調查前表示，在調查結果出爐前，9日已向黨中央自請停止黨權，相信廉政會將進行討論。

對此，民進黨代理主席、高雄市長陳其邁今天出席詩人李敏勇「死滅與再生：李敏勇二二八詩帖」特展，會前接受媒體聯訪表示，昨天廉政會已經啟動調查這2名同志，他們也已自行申請停權，對於相關事件調查是由廉政會獨立行使職權，證據到哪裡就辦到哪裡。

陳其邁指出，假如說在整個司法調查或廉政會調查中，有發現更嚴重的違反黨紀事項，將做最嚴厲處分；目前司法單位也正積極調查，也要重申支持司法單位嚴辦到底。

邱莉莉、林志展是南檢偵辦台南市正副議長選舉賄選案11名被告的其中2人，邱莉莉以新台幣50萬元交保，林志展以20萬元交保。（編輯：陳仁華）1120112

#邱莉莉
#林志展
#陳其邁
邱莉莉
邱莉莉林志展涉賄選案 民進黨廉政會：若遭羈押停權3年涉台南正副議長賄選 邱莉莉林志展自請停止黨權
林志展
台南正副議長賄選案 專案小組偵訊9人、1人未到案台南市正副議長選舉涉賄案 檢傳喚邱莉莉林志展等8人
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族