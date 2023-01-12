台南正副議長涉賄選案 陳其邁：若違黨紀將嚴懲

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）南檢偵辦台南市正副議長選舉賄選案，涉案的台南市議長邱莉莉及副議長林志展，已自請停止黨權，民進黨廉政會也將開會討論；代理黨主席陳其邁今天重申支持司法嚴辦，若發現嚴重違反黨紀，也將做最嚴厲處分。

台南地檢署偵辦台南正副議長選舉賄選案，民進黨廉政會昨天晚間開會討論，涉案的邱莉莉及林志展北上接受黨中央黨部廉政會調查前表示，在調查結果出爐前，9日已向黨中央自請停止黨權，相信廉政會將進行討論。

對此，民進黨代理主席、高雄市長陳其邁今天出席詩人李敏勇「死滅與再生：李敏勇二二八詩帖」特展，會前接受媒體聯訪表示，昨天廉政會已經啟動調查這2名同志，他們也已自行申請停權，對於相關事件調查是由廉政會獨立行使職權，證據到哪裡就辦到哪裡。

陳其邁指出，假如說在整個司法調查或廉政會調查中，有發現更嚴重的違反黨紀事項，將做最嚴厲處分；目前司法單位也正積極調查，也要重申支持司法單位嚴辦到底。

邱莉莉、林志展是南檢偵辦台南市正副議長選舉賄選案11名被告的其中2人，邱莉莉以新台幣50萬元交保，林志展以20萬元交保。（編輯：陳仁華）1120112