台南正副議長涉賄選案 議員李文俊羈押禁見 遭押第6人

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南地檢偵辦台南市議會正副議長涉賄選案，先前向法院聲押台南市議員李文俊未獲准，經補強證據提起抗告成功，台南地院今天開庭裁定羈押禁見，成為全案被羈押第6人。

自1月3日檢警調發動搜索以來，迄今有前民進黨中執委郭再欽、李文俊的友人黃怡萍、南市區漁會理事長林士傑、台南市議員黃麗招、圓山企業總裁楊志強、李文俊等6人先後被羈押禁見。

台南地院今天新聞稿指出，李文俊雖否認有違反公職人員選舉罷免法犯嫌，但檢察官羈押聲請書所主張事實有證物可佐證，且涉案相關人眾多，雖多已到案，但均否認犯行，所述避重就輕，彼此間供述也有歧異。

台南地院指出，李文俊與其他共犯手機等證物雖已由檢察官扣案，並有共犯已羈押，但扣案物未來所查知內容有待檢察官調查，且須與被告或共犯間相互對質釐清，不能因部分證據已扣案及部分共犯已羈押，就認定無串供或滅證可能性，應予羈押禁見。

南檢偵辦台南市議會正副議長涉嫌賄選案，3日搜索議長邱莉莉、副議長林志展，及李文俊、張世賢、李鎮國、黃麗招4名市議員住處或服務處，及相關涉案人郭再欽、黃怡萍、林士傑、楊志強、李鎮國的妻子高姓女子等人住處。

3日當天林士傑未到案，其餘涉案人經檢察官訊問後，諭知正、副議長及市議員等人交保新台幣10萬至50萬元不等金額，並向台南地院聲請羈押郭再欽、楊志強，南院4日晚間裁定郭再欽羈押禁見、楊志強請回。

針對楊志強涉案部分，南檢5日補強證據後向法院提起抗告，當天並再次傳喚李鎮國夫妻及黃怡萍等3人。檢察官訊問後認為黃女所述避重就輕，當庭逮捕後向法院聲請羈押禁見獲准。

南檢就楊志強涉案部分所提抗告，台灣高等法院台南分院7日撤銷原裁定，發回台南地院審理，台南地院9日裁定羈押禁見。

林士傑則於6日上午由律師陪同到案，檢察官當天下午再傳喚李文俊、黃麗招到案說明。3人訊後都遭聲押，台南地院7日深夜裁定林士傑羈押禁見，8日再裁定黃麗招羈押禁見、李文俊請回。

南檢隨後針對李文俊部分提起抗告，台南高分院11日裁定撤銷原裁定，發回台南地院，台南地院今天上午開庭後裁定李文俊羈押禁見。（編輯：郭諭儒）1120113