邱莉莉林志展涉賄選案 民進黨廉政會：若遭羈押停權3年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北11日電）台南地檢署偵辦台南市正副議長賄選案，涉案的台南市議長邱莉莉及副議長林志展今晚赴民進黨廉政會說明。廉政會最後決議，未來司法調查審判過程中，若有證據顯示涉入不法行為被裁定羈押時，將祭出停權3年處分。

台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉賄選案，重創民進黨重視清廉的形象。民進黨廉政會日前著手調查，原訂18日晚間召開會議，除了處理邱莉莉、林志展的台南市正副議長賄選案外，也要處理前中執委郭再欽所涉的台南爐渣案。

不過，民進黨廉政會決定提前於今晚開會，涉案的邱莉莉、林志展親自北上說明。兩人行前接受媒體訪問表示，未賄選及參與暴力，也沒有任何利益交換，一切靜待黨中央和司法調查；9日已向黨中央自請停止黨權，相信廉政會將進行討論。

民進黨廉政會主委邱駿彥會後受訪表示，邱莉莉與林志展向廉政會完整說明經過，即便當事人做出自請停權的聲明，但廉政會仍依照廉政條例處理，不受影響與拘束。廉政會已針對邱莉莉、林志展案件的相關情形，包括有利、不利的部分全盤了解，體現勿枉勿縱。

邱駿彥說，廉政會今晚決議，如果檢調審判過程中，遭聲押將停權，以及若法院裁定羈押，就祭出停權3年處分。若未來有比上述更嚴重的情節發生，廉政會仍將依照廉政條例規定再進行調查與更嚴厲處分。

至於如何認定有無買票，邱駿彥說，關鍵在於他們有沒有做過這樣的行為，或者別人有無代替兩人做這樣的行為，以及得到當事人默許或認可，這都包括在賄選範圍裡面。

另外，針對郭再欽所涉台南爐渣案，邱駿彥說，此案已經成案，但郭再欽羈押中，無法到會說明；郭再欽還沒說明之前，廉政會不適合做任何實質決議，但如果郭再欽持續被羈押，不排除請郭再欽律師代替說明。（編輯：謝佳珍）1120111