賄選案交保後首現身議會 邱莉莉：禁得起考驗

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台南議長選舉賄選案，涉案議長邱莉莉（右）、副議長林志展（左）6日首度現身議會。邱莉莉受訪時表示，一切靜待調查，她和林志展也禁得起考驗。中央社記者張榮祥台南攝 112年1月6日

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（中央社記者張榮祥台南6日電）台南地檢署持續偵辦台南市正副議長選舉賄選案，已獲交保的台南市議長邱莉莉和副議長林志展今天首度現身市議會，邱莉莉表示，一切靜待調查，她和林志展也禁得起考驗。

邱莉莉今天接受媒體聯訪指出，檢察官邀請列席說明或認為有任何法律司法的必要動作，但因偵查不公開，她不曉得檢察官到底有什麼樣想法，一切靜待司法調查及尊重檢察官調查。

邱莉莉表示，她尊重民進黨中央黨部一切調查，希望黨中央到台南市了解釐清真相；她和林志展禁得起調查，也禁得起考驗，一切靜待司法、黨中央廉政會及中評會調查。

至於媒體報載林志展將辭去副議長，林志展說，這是臆測，也是不實報導，他和市議員李文俊沒有私相授受，希望不要以訛傳訛，滋生不必要的困擾。

南檢偵辦台南市正副議長選舉賄選案，其中涉案的邱莉莉以新台幣50萬元交保，林志展20萬元交保，李文俊25萬元交保。（編輯：謝雅竹）1120106