台南正副議長賄選案 已交保黃女遭傳喚後聲押

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（中央社記者張榮祥台南6日電）台南地檢署持續偵辦台南市正副議長選舉賄選案，昨天傳喚涉案已交保的市議員李鎮國夫妻、李文俊的友人黃姓女子，今天訊後當庭逮捕黃女向台南地院聲押，其他2人請回。

台南地檢署發言人許嘉龍今天指出，專案小組昨天傳喚李鎮國及妻子高姓女子、黃女等3人，訊後認定黃女避重就輕，違反公職人員選舉罷免法第100條第1項行賄罪嫌，犯嫌重大，且有勾串共犯或證人之虞，當庭逮捕，再向台南地方法院聲請羈押禁見。

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南檢偵辦台南市正副議長選舉賄選案，3日兵分26路搜索多名涉案人相關處所，全案11名被告中，議長邱莉莉、副議長林志展等8人分別以新台幣10萬元至50萬元交保，其中黃女當時以20萬元交保。

另外，前民進黨中執委郭再欽收押；台南地院裁定遭聲押的楊姓男子釋放請回後，南檢向台南高分院提起抗告；南市區漁會理事長林士傑因未到案，南檢已發出拘票。（編輯：郭諭儒）1120106