台南正副議長賄選案 陳其邁支持徹查、黨紀嚴懲

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（中央社記者洪學廣高雄5日電）台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉賄選案，民進黨代理黨主席陳其邁今天重申支持檢調嚴查嚴辦、徹查到底，「該怎麼辦就怎麼辦」，黨內也會以黨紀做最嚴厲處分。

針對台南正副議長選舉賄選案，高雄市長、民進黨代理主席陳其邁上午出席岡山第九屆螺絲盃全國青棒邀請賽開幕典禮，會前接受媒體聯訪表示，還是要重申立場，支持檢調嚴查嚴辦、徹查到底。

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陳其邁說，目前廉政會已經啟動調查，在調查過程中希望能盡速了解整個案情，該約談、該調查就希望能趕快釐清事情真相，「該怎麼辦就怎麼辦」，也會以黨紀做最嚴厲處分。

南檢偵辦台南市正副議長選舉賄選案，3日兵分26路搜索多名涉案人相關處所，議長邱莉莉、副議長林志展等8名被告，分別以新台幣10萬元至50萬元交保，前民進黨中執委郭再欽收押；目前全案被告11人中，僅台南區漁會理事長林士傑未到案。（編輯：陳仁華）1120105