台南正副議長涉賄選案楊志強收押 遭押第5人

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）檢調偵辦台南市議會正副議長涉嫌賄選案，3日聲押圓山企業總裁楊志強，台南地院4日裁定無保請回；南檢補強證據抗告成功，法官今天裁定羈押禁見，成為全案羈押第5人。

全案自1月3日檢警調發動搜索以來，迄今有郭再欽、黃怡萍、林士傑、黃麗招與楊志強等5人先後被羈押禁見。

台南地院新聞稿指出，楊男雖否認涉犯罪刑，但有檢察官羈押聲請書所附相關證物佐證，足使一般人相信，楊男就本次正副議長選舉，涉犯公職人員選舉罷免法第100條第1項，共同於直轄市議會議長選舉，對有投票權人行求罪，嫌疑重大。

台南地院指出，楊男自身供述前後不同，與證人證述及其他被告供述也有歧異，不能排除與其他共犯、證人間相互聯繫串供風險，因此裁定准予羈押並禁止接見通信。

南檢偵辦台南市議會正副議長涉嫌賄選案，3日搜索議長邱莉莉、副議長林志展，及李文俊、張世賢、李鎮國、黃麗招等4名市議員住處或服務處，及相關涉案人前民進黨中執委郭再欽、李文俊女性友人黃怡萍、南市區漁會理事長林士傑、楊志強、李鎮國的妻子高姓女子等人住處。

3日當天林士傑未到案，其餘涉案人經檢察官訊問後，諭知正、副議長及市議員等人交保新台幣10萬至50萬元不等金額，並向台南地院聲請羈押郭再欽，以及曾任市議會無黨聯盟顧問團長的楊志強。法官4日晚間裁定郭再欽羈押禁見、楊志強請回。

針對楊志強涉案部分，南檢5日補強證據後向法院提起抗告，當天並再次傳喚李鎮國夫妻及黃怡萍等3人。檢察官訊問後認為黃女所述避重就輕，當庭逮捕後向法院聲請羈押禁見獲准。

南檢就楊志強涉案部分所提抗告，台灣高等法院台南分院7日撤銷原裁定，發回台南地院更裁，台南地院今天下午裁定准予羈押並禁止接見通信。

林士傑則於6日上午由律師陪同到案，檢察官當天下午再傳喚李文俊、黃麗招到案說明。3人訊後都遭聲押，台南地院7日深夜裁定林士傑羈押禁見，昨天再裁定黃麗招羈押禁見、李文俊請回。（編輯：孫承武）1120109