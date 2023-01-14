民進黨主席補選15日投票 賴清德布局黨務向正國會借將

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民主進步黨第17屆黨主席補選15日投票，同額競選的副總統賴清德將於18日接任黨主席，任期至2024年5月20日。（中央社檔案照片）

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（中央社記者溫貴香台北14日電）民主進步黨第17屆黨主席補選15日投票，新任黨主席18日正式上任，同額競選的副總統賴清德已敲定黨秘書長將由前高雄市代理市長許立明接任，並延攬正國會系統的民進黨前新聞部主任楊懿珊出任副秘書長。

民進黨去年九合一選舉敗選，原兼任黨主席的總統蔡英文辭去黨主席一職，由高雄市長陳其邁代理黨主席。黨主席補選投票明天登場，賴清德將於18日接任黨主席，任期至2024年5月20日。

有關黨務人事部分，黨秘書長已敲定許立明接任，楊懿珊擔任副秘書長，其他黨務主管布局也在近日逐一敲定。

楊懿珊在黨內隸屬正國會系統，民進黨青年幕僚出身，2007年擔任時任總統府副秘書長林佳龍辦公室諮議，林佳龍選上台中市長後，跟隨到台中市政府出任文化局主秘，也主導林佳龍落選後成立的光合基金會任執行長，2019年9月接掌民進黨新聞部主任。

由於黨主席選舉同額競選，民進黨黨公職近日都在臉書貼文，提醒黨員明天投票，希望衝高投票率。

賴清德也透過電話語音，表達為了團結民進黨，穩定政局、重新出發，他參選這次黨主席補選，希望黨員踴躍投票。

黨中央統計，有投票權黨員數為23萬8664人，明天投票時間從上午8時到下午4時，開票結果出爐後，民進黨中央黨部晚間將召開記者會，賴清德預計將發表當選感言。（編輯：張均懋）1120114