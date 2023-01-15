駐荷代表投書媒體 籲挺台加入世衛助抗中國疫情

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（中央社台北15日電）荷蘭「改革日報」（Reformatorisch Dagblad）網站14日以「讓台灣參與世衛組織，全球共同對抗疫情」為題，刊登駐荷蘭代表陳欣新投書。

投書指出，中國政府無預警解封引起包括荷蘭在內歐洲國家的公共衛生疑慮，國際社會應採行透明開放的防疫政策，將有能力及合作意願的台灣納入世界衛生組織（WHO），共同對抗仍在肆虐全球的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

陳欣新表示，去年12月北京突然決定放鬆幾乎所有的限制措施，在歐洲國家引起恐慌。世界歡迎中國重新開放，但必須以正確的途徑進行。因此在數個歐盟國家採行後，荷蘭衛生部也決定1月10日起自中國入境的旅客必須出示新型冠狀病毒檢測陰性證明。

她提醒，隨著中國農曆新年（1月22日）這個眾人互相交流的日子接近，疫情後續發展尚待觀察，醫療保健系統的壓力可能變得更大。

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她向荷語讀者表示，中國對疫情隱瞞的政策與其鄰國形成鮮明對比，例如台灣便採行漸進和透明的政策，逐步重新開放社會。台灣每天仍在更新確診數據，儘管開放已有幾個月之久。而中國在放鬆政策僅幾天後就停止公布數據。

投書強調，只有透明和民主的制度才能對抗全球流行病，台灣是世界防疫不可或缺的夥伴。第76屆世界衛生大會（WHA）將於5月舉行，台灣尋求以專業務實的態度參與世界衛生大會，敦促世衛組織及各方支持台灣加入，讓台灣為世衛組織建立全球疾病預防網絡的願景作出貢獻。（編輯：郭中翰）1120115