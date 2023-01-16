立院遷建專家提6基地 中正紀念堂空總舊址等入列

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（中央社記者王揚宇台北16日電）立法院為討論遷（改）建議題，邀學者專家成立諮詢委員會。立法院長游錫堃今天宣布，中正紀念堂、空軍總部舊址、土城看守所現址、成功嶺營區、中興文化創意產業園區、高鐵彰化車站特定區等6處，為優先考慮的遷建基地。

立法院未來國會願景規劃諮詢委員會今天召開第5次會議，游錫堃致詞時提到，立法院於2021年4月15日邀集學者專家成立委員會，以協助立法院遴選遷（改）建合適地點。

游錫堃說，最後評選出中正紀念堂、空軍總部舊址、土城看守所現址、成功嶺營區、中興文化創意產業園區、高鐵彰化車站特定區等6處，為優先考慮的遷建基地。

游錫堃表示，同時，鑒於未來國會園區選址評估涉及層面廣大且多元專業，他責成立法院幕僚單位，委託專業團隊辦理立法院遷（改）建選址評估暨可行性研究案，希望藉由公正客觀的科學方法，評估出具體可行的遷建地點，以提供未來將由各黨團推薦立委成立的「國會遷（改）建規劃暨監督委員會」討論時，有更充分的資訊基礎。

游錫堃也指出，現在是立法院第10屆第6會期，衷心希望下個會期開議之際，提出遷（改）建地點評估方案，並交付朝野黨團協商，倘獲各黨團共識，並推派立委籌組成立「國會遷（改）建規劃暨監督委員會」，就正式召開委員會進行細部討論，為立法院未來國會園區選擇一個最合適的地點，這是他的期許也是使命。（編輯：林興盟）1120116