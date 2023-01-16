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立院遷建專家提6基地 中正紀念堂空總舊址等入列

2023/1/16 16:59（1/16 17:51 更新）
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圖為立法院議場外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇台北16日電）立法院為討論遷（改）建議題，邀學者專家成立諮詢委員會。立法院長游錫堃今天宣布，中正紀念堂、空軍總部舊址、土城看守所現址、成功嶺營區、中興文化創意產業園區、高鐵彰化車站特定區等6處，為優先考慮的遷建基地。

立法院未來國會願景規劃諮詢委員會今天召開第5次會議，游錫堃致詞時提到，立法院於2021年4月15日邀集學者專家成立委員會，以協助立法院遴選遷（改）建合適地點。

游錫堃說，最後評選出中正紀念堂空軍總部舊址土城看守所現址成功嶺營區中興文化創意產業園區高鐵彰化車站特定區等6處，為優先考慮的遷建基地。

游錫堃表示，同時，鑒於未來國會園區選址評估涉及層面廣大且多元專業，他責成立法院幕僚單位，委託專業團隊辦理立法院遷（改）建選址評估暨可行性研究案，希望藉由公正客觀的科學方法，評估出具體可行的遷建地點，以提供未來將由各黨團推薦立委成立的「國會遷（改）建規劃暨監督委員會」討論時，有更充分的資訊基礎。

游錫堃也指出，現在是立法院第10屆第6會期，衷心希望下個會期開議之際，提出遷（改）建地點評估方案，並交付朝野黨團協商，倘獲各黨團共識，並推派立委籌組成立「國會遷（改）建規劃暨監督委員會」，就正式召開委員會進行細部討論，為立法院未來國會園區選擇一個最合適的地點，這是他的期許也是使命。（編輯：林興盟）1120116

#立法院
#游錫堃
#中正紀念堂
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