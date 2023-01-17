慶祝共和日 印度駐台代表：民主信念使雙方連結

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北17日電）印度台北協會今晚舉辦共和紀念日酒會，印度駐台代表戴國瀾表示，重視民主自由、世界和平等共同信念，將14億印度人民和2300萬台灣人民連結在一起，盼持續攜手深化印台關係。

外交部長吳釗燮致詞時表示，感謝熱情洋溢的印度社群，時常在社群媒體給予台灣巨大支持，台印雙邊貿易額創新高達到84億美元，在綠能、電子和製造業等領域簽署MOU，並連續3年共同慶祝光明節，這些交流顯示兩國之間牢固的連結和友誼。

晚會現場冠蓋雲集，總統府資政姚嘉文、國安會秘書長顧立雄、法務部長蔡清祥、外交部政次田中光、經濟部政次陳正祺，以及英、德、法、捷克和波蘭等多國使節均出席。

戴國瀾（Gourangalal Das）致詞時表示，1月26日共和紀念日適逢春節，因此今天提前慶祝，共和紀念日是印度邁向現代民主憲政之路的註記，1950年的這天，剛獨立不久的印度人民制定了自己的民主憲法，成立印度共和國。

戴國瀾說，當時世界正從二戰和殖民主義灰燼中緩慢站起來，對當時經濟落後的印度來說，擁抱民主只是單憑信心的豪賭。在印度4500 年歷史中，獨立思考、進取精神和多元合一的悠久傳統，才是決定印度民主成敗的關鍵。民主制度在印度土地上自然地扎根，將擁有9億選民的印度，變成世界民主的聖殿。

戴國瀾說，正是重視民主、個人自由、追求卓越，和對世界和平全球團結的承諾，這些共同信念，將14億印度人民和2300萬台灣人民連結在一起。印度作為世界前5大經濟體之一，日益茁壯的世界經濟引擎以及今年G20的主席國，印度致力於與包括台灣在內、全世界的夥伴合作，共同追求印太地區以至於世界整體的和平，穩定與繁榮。

戴國瀾表示，印度與台灣過去一年有非常豐碩的合作成果。政府與企業高層進行實質性的互訪，雙邊貿易額再次於去年創造新高。台商在印度積極投資，所涉及的領域也拓展至半導體、電動車以及綠能等產業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

戴國瀾表示，駐台代表處在標準檢驗、智慧財產以及傳統醫藥等領域與台灣對口夥伴建構了新的制度性合作關係。2022年也見證「印度-台灣年度CEO圓桌論談」、「印度-台灣中小企業合作論壇」、「台印對話」等3個嶄新溝通渠道的啟動。

戴國瀾說，過去一年能有如此斐然的成績，都是奠基於台印雙邊人民堅固的友誼，感謝台灣人民對印度僑民大張雙臂，給予無微不至關懷，印台雙邊關係穩健迅速成長步伐，「我們相信最好的未來將逐漸實現，也希望台灣的夥伴與朋友可以和我們一起攜手並進。」（編輯：張均懋）1120117