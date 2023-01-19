政院：總預算三讀後 蘇貞昌赴立院致意說明內閣改組

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行政院表示，總預算會在19日下午三讀通過，院長蘇貞昌隨後將向外界說明內閣改組事宜。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北19日電）中央政府總預算三讀牽動內閣改組啟動時間點，行政院發言人羅秉成今天說，如果順利的話，總預算會在下午三讀通過，行政院長蘇貞昌隨即赴立法院致意，並向外界說明內閣改組、調整事宜。

總統蔡英文日前曾說，將在立法院會期結束後，檢討府院與各部會下一個階段布局；蘇貞昌昨天也表示，他與蔡總統都有討論內閣如何調整，今天大家就會知道結果。

各界關注內閣改組啟動時間點，羅秉成今天主持政院會後記者會時表示，大家都很關心內閣調整、改組，蔡總統與蘇貞昌都說過，時候到了就會跟大家報告，而這個「時候」就是要等立院通過總預算。

羅秉成表示，按照現在的時程，總預算案應該會順利在下午三讀通過，蘇貞昌隨即會到立法院致意，並向外界說明內閣改組、調整事宜。

他說，至於致意的情形與安排，屆時會再說明，蘇貞昌對外說明的形式跟內容，則要等總預算通過之後，才會一起向民眾報告。（編輯：郭無患）1120119